 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Обвиняемого в фейках активиста отправили на принудительное лечение

Обвиняемого в фейках активиста Лыпканя отправили на принудительное лечение
Сюжет
Военная операция на Украине
Максим Лыпкань (четвертый справа)
Максим Лыпкань (четвертый справа) (Фото: Алан Качмазов)

Одинцовский городской суд Московской области отправил 19-летнего Максима Лыпканя, обвиняемого в распространении фейков о российской армии, на принудительное лечение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК в отношении Лыпканя прекратили «в связи с его невменяемостью в момент совершения преступления». До вступления приговора в силу Лыпкань будет находиться в Московской областной психиатрической больнице им. В.И. Яковенко.

Лыпкань был арестован по уголовной статье в феврале 2023 года. В апреле Солнцевский районный суд оштрафовал его по административным статьям о дискредитации армии и нарушении порядка организации митинга (ч. 2 ст. 20.2 и ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) на общую сумму 80 тыс. руб. В ноябре Лыпканя отправили в психиатрический стационар.

Суд назначил принудительное лечение блогерше из-за «голого» фото у храма
Общество
Полина Моругина

В середине января председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что почти за два года с начала военной операции на Украине ведомство возбудило 273 уголовных дела за распространение фейков об армии. За дискредитацию Вооруженных сил возбудили 81 уголовное дело.

В частности, в конце декабря 2023 года суд приговорил к принудительному лечению в психиатрическом стационаре в течение полугода жительницу Петербурга, обвиненную в распространении фейков об армии. По данным издания «Фонтанка», дело против 28-летней девушки возбудили из-за поста в соцсети «ВКонтакте».

Самолет Air Serbia задел огни на взлетной полосе и получил пробоину. Видео

Названо растение, которое нельзя выращивать на даче. Теперь это – преступление

Трамп показал кроссовки под собственным брендом. Названа их стоимость

ФСБ показала, как агент СБУ пытается заложить взрывчатку под машину. Видео

Как меняется доля рубля в международных расчетах. Инфографика

Названы города России, где аренда жилья подорожала больше всего. Таблица

ГИБДД получила патрульные автомобили с необычными шильдиками. Фото

Назван лучший фильм, актриса и актер 2023 года

Что Баффет купил бы на Мосбирже? Топ-5 акций

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Теги
принудительное лечение суд активист
Материалы по теме
Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии
Политика
Кремль назвал преждевременными оценки закона о конфискации за фейки
Политика
«Новые люди» опровергли авторство Нечаева в законе о конфискации за фейки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 99,49 (+0,14) Инвестиции, 16:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 92,41 (-0,14) Инвестиции, 16:29
Гросси предупредил о непрактичности санкций ЕС против «Росатома» Политика, 23:33
⁠Кадыров после взятия Авдеевки допустил продвижение к Киеву Политика, 23:24
Обвиняемого в фейках активиста отправили на принудительное лечение Политика, 23:04
В Испании начали проверку после сообщений об убийстве угнавшего Ми-8 Политика, 22:47
Какими будут обои и ламинат: где можно увидеть ремонт будущей квартиры РБК и ПИК, 22:37
Глава научного центра Академии ракетных наук получил условный срок Общество, 22:36
Британские ВМС сообщили о нападении неизвестных на судно рядом с Йеменом Политика, 22:19
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Трамп после смерти Навального заявил о «разрушительном пути США» Политика, 22:09
Путин исключил Суровикина из набсовета «Роскосмоса» Политика, 22:08
«Цифра брокер» обновил портфели для инвесторов с разным уровнем риска Инвестиции, 22:04
В Белоруссии предложили наказывать за пропаганду отказа заводить детей Политика, 21:54
ЦСКА на своем льду проиграл худшей команде КХЛ Спорт, 21:48
Месси обратился к китайским фанатам в Weibo после скандала в Гонконге Спорт, 21:43
Путин дал новое звание следователю по делу об убийстве Политковской Общество, 21:40