Обвиняемого в фейках активиста отправили на принудительное лечение
Одинцовский городской суд Московской области отправил 19-летнего Максима Лыпканя, обвиняемого в распространении фейков о российской армии, на принудительное лечение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК в отношении Лыпканя прекратили «в связи с его невменяемостью в момент совершения преступления». До вступления приговора в силу Лыпкань будет находиться в Московской областной психиатрической больнице им. В.И. Яковенко.
Лыпкань был арестован по уголовной статье в феврале 2023 года. В апреле Солнцевский районный суд оштрафовал его по административным статьям о дискредитации армии и нарушении порядка организации митинга (ч. 2 ст. 20.2 и ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) на общую сумму 80 тыс. руб. В ноябре Лыпканя отправили в психиатрический стационар.
В середине января председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что почти за два года с начала военной операции на Украине ведомство возбудило 273 уголовных дела за распространение фейков об армии. За дискредитацию Вооруженных сил возбудили 81 уголовное дело.
В частности, в конце декабря 2023 года суд приговорил к принудительному лечению в психиатрическом стационаре в течение полугода жительницу Петербурга, обвиненную в распространении фейков об армии. По данным издания «Фонтанка», дело против 28-летней девушки возбудили из-за поста в соцсети «ВКонтакте».
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