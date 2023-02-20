Суд назначил принудительное лечение блогерше из-за «голого» фото у храма

Полина Моругина (Фото: divzda / Instagram)

Модель Полину Моругину, против которой возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении верующих (ч. 1 ст. 148 УК), Головинский районный суд Москвы отправил на принудительное лечение, следует из карточки дела на сайте суда.

По итогам заседания 20 февраля суд вынес решение: «Принудительные меры к невменяемым».

Дело в отношении Моругиной, которая известна на Youtube как Полина Фейс из-за татуировок по всему телу, в том числе и на лице, завели в связи с тем, что она сфотографировалась обнаженной на фоне церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. По данным МВД, фото было сделано в конце августа 2021 года и тогда же размещено на странице девушки в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Как установила экспертиза, Моругина страдает шизотипическим личностным расстройством, поэтому не могла в момент фотосессии осознавать характер своих действий и руководить ими. Она нуждается в применении принудительных мер медицинского характера, она опасна для общества и самой себя», — заявила прокурор на заседании суда (цитата по ТАСС). При этом по мнению стороны обвинения, наркозависимой девушка не является.

Сама модель сказала, что особых целей в момент фотосъемки не преследовала.