Суд отправил жительницу Петербурга на лечение в психбольницу за фейки про армию

Суд отправил жительницу Петербурга в психбольницу за фейки про армию

Фото: Семен Саливанчук / Shutterstock

Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Виктории Петровой, который предусматривает принудительное лечение в течение шести месяцев в психиатрическом стационаре общего типа. Об этом РБК сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выездное заседание провели в психиатрической больнице им. И.И. Скворцова-Степанова. На сайте суда сообщается, что в отношении Петровой было возбуждено дело по п.«д» ч. 2 ст. 207.3 УК России о публичном распространении по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС России. Дело рассматривал судья Геннадий Пилехин.

Уголовное дело в отношении Петровой зарегистрировали 31 августа 2022 года.

«Фонтанка» в начале мая 2022 года писала, что 28-летняя жительница Петербурга Виктория Петрова стала фигуранткой уголовного дела по статье о публичном распространении фейков о ВС России.

Ее задержали по месту жительства. В квартире женщины провели обыск, сотрудники полиции изъяли телефоны, ноутбуки и семь плакатов, которые были отправлены на экспертизу.

Основанием стало размещение 23 марта в соцсети «ВКонтакте» поста, «содержащего заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции, проводимой на территории Украины».

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По данным объединенной пресс-службы судов, Петрова просила запрет определенных действий, личное поручительство или залог в 1 млн руб. вместо ареста, однако Калининский районный суд продлил 29 июня 2022 года содержание под стражей.