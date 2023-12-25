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Военная операция на Украине ,  
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Суд отправил жительницу Петербурга в психбольницу за фейки про армию

Суд отправил жительницу Петербурга на лечение в психбольницу за фейки про армию
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Семен Саливанчук / Shutterstock
Фото: Семен Саливанчук / Shutterstock

Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Виктории Петровой, который предусматривает принудительное лечение в течение шести месяцев в психиатрическом стационаре общего типа. Об этом РБК сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выездное заседание провели в психиатрической больнице им. И.И. Скворцова-Степанова. На сайте суда сообщается, что в отношении Петровой было возбуждено дело по п.«д» ч. 2 ст. 207.3 УК России о публичном распространении по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС России. Дело рассматривал судья Геннадий Пилехин.

Уголовное дело в отношении Петровой зарегистрировали 31 августа 2022 года.

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«Фонтанка» в начале мая 2022 года писала, что 28-летняя жительница Петербурга Виктория Петрова стала фигуранткой уголовного дела по статье о публичном распространении фейков о ВС России.

Ее задержали по месту жительства. В квартире женщины провели обыск, сотрудники полиции изъяли телефоны, ноутбуки и семь плакатов, которые были отправлены на экспертизу.

Основанием стало размещение 23 марта в соцсети «ВКонтакте» поста, «содержащего заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции, проводимой на территории Украины».

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По данным объединенной пресс-службы судов, Петрова просила запрет определенных действий, личное поручительство или залог в 1 млн руб. вместо ареста, однако Калининский районный суд продлил 29 июня 2022 года содержание под стражей.

Теги
Санкт-Петербург суд приговор принудительное лечение фейк новости
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