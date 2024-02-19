Британские ВМС сообщили о нападении неизвестных на судно рядом с Йеменом
Неизвестные напали на судно у берегов Йемена, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) в соцсети X.
Инцидент произошел в 60 морских милях (около 111 км) к северу от Джибути. Проводится расследование.
Джибути омывает Аденский залив, северный берег которого составляет Аравийский полуостров и государство Йемен.
Йеменские хуситы с осени 2023 года атакуют корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Движение настаивает, что таким образом поддерживает сектор Газа, где Израиль ведет боевые действия против палестинской группировки ХАМАС. Однако атакам также подвергались суда, не имеющие отношения к Израилю.
16 февраля UKMTO сообщил о нападении на судно в Красном море к северо-западу от побережья Йемена. Об атаке рассказал капитан судна, он отметил, что по кораблю выпустили ракету. Она упала в непосредственной близости от борта.
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