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Война с хуситами ,  
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Британские ВМС сообщили о нападении неизвестных на судно рядом с Йеменом

UKMTO: неизвестные напали на судно у берегов Йемена
Сюжет
Война с хуситами
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Неизвестные напали на судно у берегов Йемена, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) в соцсети X.

Инцидент произошел в 60 морских милях (около 111 км) к северу от Джибути. Проводится расследование.

Джибути омывает Аденский залив, северный берег которого составляет Аравийский полуостров и государство Йемен.

Британские ВМС зафиксировали атаку на судно у берегов Йемена
Политика
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Йеменские хуситы с осени 2023 года атакуют корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Движение настаивает, что таким образом поддерживает сектор Газа, где Израиль ведет боевые действия против палестинской группировки ХАМАС. Однако атакам также подвергались суда, не имеющие отношения к Израилю.

16 февраля UKMTO сообщил о нападении на судно в Красном море к северо-западу от побережья Йемена. Об атаке рассказал капитан судна, он отметил, что по кораблю выпустили ракету. Она упала в непосредственной близости от борта.

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