Британские ВМС зафиксировали атаку на судно у берегов Йемена

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Торговое судно подверглось атаке в Красном море неподалеку от побережья Йемена, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) в социальной сети X (ранее — Twitter).

Нападение произошло около 03:35 мск в 40 морских милях (74 км) к югу от порта Моха на юго-западном побережье Йемена. Как сообщили британские ВМС, по судну выпустили две ракеты.

Экипаж корабля не пострадал, а судно направляется в порт, добавили в UKMTO.

Йеменские хуситы атакуют корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем, с осени 2023 года. Движение настаивает, что таким образом поддерживает сектор Газа, где Израиль ведет боевые действия против палестинской группировки ХАМАС. Однако атакам также подвергались суда, не имеющие отношения к Израилю.

Великобритания и США с января наносят удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции.