Британские ВМС зафиксировали атаку на судно у берегов Йемена
Торговое судно подверглось атаке в Красном море неподалеку от побережья Йемена, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) в социальной сети X (ранее — Twitter).
Нападение произошло около 03:35 мск в 40 морских милях (74 км) к югу от порта Моха на юго-западном побережье Йемена. Как сообщили британские ВМС, по судну выпустили две ракеты.
Экипаж корабля не пострадал, а судно направляется в порт, добавили в UKMTO.
Йеменские хуситы атакуют корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем, с осени 2023 года. Движение настаивает, что таким образом поддерживает сектор Газа, где Израиль ведет боевые действия против палестинской группировки ХАМАС. Однако атакам также подвергались суда, не имеющие отношения к Израилю.
Великобритания и США с января наносят удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции.
⚡ Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео
Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?
В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех
Что написали в западных СМИ после интервью Путина Такеру Карлсону
Олаф Шольц опубликовал фото со своим двойником. Он тоже политик
ЦИК показала избирательный бюллетень для выборов президента
В Москве протестировали новый тип светофоров. Видео
В футболе появятся синие карточки. За что их будут показывать
На популярные у россиян автомобили поменяли цены. Список
Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами. Таблица
Бывший сотрудник Apple показал аналогичные AR-очки, но в 10 раз дешевле