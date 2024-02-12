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Война с хуситами ,  
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Британские ВМС зафиксировали атаку на судно у берегов Йемена

ВМС Великобритании: судно подверглось атаке у берегов Йемена
Сюжет
Война с хуситами
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Торговое судно подверглось атаке в Красном море неподалеку от побережья Йемена, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) в социальной сети X (ранее — Twitter).

Нападение произошло около 03:35 мск в 40 морских милях (74 км) к югу от порта Моха на юго-западном побережье Йемена. Как сообщили британские ВМС, по судну выпустили две ракеты.

Экипаж корабля не пострадал, а судно направляется в порт, добавили в UKMTO.

США и Великобритания ударили по объектам хуситов в провинциях Йемена
Политика

Йеменские хуситы атакуют корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем, с осени 2023 года. Движение настаивает, что таким образом поддерживает сектор Газа, где Израиль ведет боевые действия против палестинской группировки ХАМАС. Однако атакам также подвергались суда, не имеющие отношения к Израилю.

Великобритания и США с января наносят удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции.

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Теги
Йемен хуситы судно ВМС Великобритании обстрел
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