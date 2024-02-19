Замминистра обороны Хиппи: Лондон поставил Киеву почти все свои САУ AS-90

Великобритания заявила, что поставила Киеву почти все свои САУ AS-90

САУ AS-90 (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Великобритания передала Украине почти все самоходные артиллерийские установки AS-90, которые стояли на вооружении королевских вооруженных сил, сообщил замминистра обороны Джеймс Хиппи, выступая в палате общин британского парламента.

«Великобритания поставила почти все свои тяжелые артиллерийские установки AS-90 — те, что были [на вооружении] нашей группировки в Эстонии в состоянии боевой готовности. Мы также были щедрыми в вопросе боеприпасов, но оставили у себя запасы, необходимые нашим силам повышенной боеготовности», — сказал он.

Кроме того, по словам Хиппи, Великобритания ускорила производство снарядов калибра 155 мм и начала закупать максимально возможное количество других, калибра 152 и 122 мм, по всему миру. Число боеприпасов, поставленных Великобританией Киеву, он оценил в «сотни тысяч».

САУ AS-90 калибром 155 мм стоит на вооружении британской армии с 1992 года. В стране ее производит BAE Systems Land Systems, также САУ собирается по лицензии в Польше.

О планах отправить на Украину около 30 самоходных гаубиц AS-90 британский премьер Риши Сунак объявил в январе 2023 года. Уже в марте обращению с ними в Великобритании начали обучать украинских артиллеристов, об этом отчитывалось Минобороны страны.

С тех пор российское Минобороны неоднократно отчитывалось об уничтожении этих гаубиц.

Россия осуждает поставки оружия на Украину. В Москве заявляют, что подобные действия не способствуют урегулированию ситуации.