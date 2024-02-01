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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о занятии более выгодных позиций на двух направлениях

Минобороны: на краснолиманском и донецком направлениях заняты выгодные позиции
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные заняли более выгодные позиции на донецком и краснолиманском направлениях, сообщает пресс-служба Минобороны в ежедневной сводке.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении. По данным ведомства, украинская сторона потеряла танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.

Подразделения группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении. Российским военным удалось нанести поражение скоплениям живой силы и техники нескольких бригад ВСУ в районах Белогоровки, Клещеевки и Курдюмовки ДНР. По данным Минобороны России, ВСУ на этом направлении потеряли более 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Кроме того, Украина потеряла РСЗО «Град», британскую САУ AS-90, три американские артиллерийские установки М777, две гаубицы «Мста-Б», станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель» и другую военную технику. Российские военные также поразили украинский склад боеприпасов.

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Фото:Яндекс.Карты

Об улучшении положения российских войск на этих направлениях Минобороны сообщило и накануне, 31 января. Тогда украинская сторона потеряла танк, пять боевых бронированных машин, семнадцать автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Несколькими днями ранее – 29 января – оборонное ведомство сообщило, что российские военные установили контроль над селом Табаевка в Харьковской области.

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Населенный пункт взяли подразделения Западной группировки войск. В Табаевке жили 34 человека, следует из данных последней переписи от 2001 года. Площадь села — 53 га. Кроме десятка домов там расположена молочная ферма. Этот населенный пункт находится примерно в 20 км к юго-востоку от Купянска и в 30 км к северо-западу от Сватово.

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Теги
Минобороны Украина Военная операция на Украине
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