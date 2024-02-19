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Военная операция на Украине ,  
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Кулеба призвал страны Евросоюза отдать все снаряды Украине

Кулеба: странам ЕС нужно отменить экспортные контракты и отдать снаряды Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Hannah Beier / Getty Images
Фото: Hannah Beier / Getty Images

Страны Евросоюза должны направить свое военное производство на нужды Украины, отменив экспортные контракты в другие страны, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Его слова приводит ведомство на своем сайте.

«Каждый артиллерийский снаряд, который сейчас производится в Европе, должен служить обороне Европы. <...> Российская угроза для Европы никуда не денется», — сказал Кулеба. Он призвал страны ЕС «приложить все возможные усилия для немедленного увеличения поставок артиллерийских снарядов на Украину», отменив экспортные контракты и направив все имеющееся производство на украинский фронт.

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3 февраля экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что союзники страны должны передать ВСУ все требуемое оружие и не ставить для этого никаких условий. По словам Порошенко, украинская армия находится в оборонительной позиции, а власти не показывают населению «реальную ситуацию».

Позже, 18 февраля, премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала страны Европы увеличить поставки оружия на Украину. Она отметила, что Киеву можно передать вооружения, боеприпасы и системы ПВО, «которые нам в данный момент даже не нужны».

Российские власти критикуют военную помощь для Украины. По словам президента Владимира Путина, Украине без западных поставок оружия «жить останется неделю только».

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Теги
Дмитрий Кулеба Украина Евросоюз поставки оружия Военная операция на Украине
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