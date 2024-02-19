Кулеба призвал страны Евросоюза отдать все снаряды Украине
Страны Евросоюза должны направить свое военное производство на нужды Украины, отменив экспортные контракты в другие страны, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Его слова приводит ведомство на своем сайте.
«Каждый артиллерийский снаряд, который сейчас производится в Европе, должен служить обороне Европы. <...> Российская угроза для Европы никуда не денется», — сказал Кулеба. Он призвал страны ЕС «приложить все возможные усилия для немедленного увеличения поставок артиллерийских снарядов на Украину», отменив экспортные контракты и направив все имеющееся производство на украинский фронт.
3 февраля экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что союзники страны должны передать ВСУ все требуемое оружие и не ставить для этого никаких условий. По словам Порошенко, украинская армия находится в оборонительной позиции, а власти не показывают населению «реальную ситуацию».
Позже, 18 февраля, премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала страны Европы увеличить поставки оружия на Украину. Она отметила, что Киеву можно передать вооружения, боеприпасы и системы ПВО, «которые нам в данный момент даже не нужны».
Российские власти критикуют военную помощь для Украины. По словам президента Владимира Путина, Украине без западных поставок оружия «жить останется неделю только».
Самолет Air Serbia задел огни на взлетной полосе и получил пробоину. Видео
Названо растение, которое нельзя выращивать на даче. Теперь это – преступление
Трамп показал кроссовки под собственным брендом. Названа их стоимость
ФСБ показала, как агент СБУ пытается заложить взрывчатку под машину. Видео
Как меняется доля рубля в международных расчетах. Инфографика
Названы города России, где аренда жилья подорожала больше всего. Таблица
ГИБДД получила патрульные автомобили с необычными шильдиками. Фото
Назван лучший фильм, актриса и актер 2023 года
Что Баффет купил бы на Мосбирже? Топ-5 акций
Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит