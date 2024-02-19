В Берлине заявили о знакомстве с угрозами Медведева ударить по городу
В правительстве Германии знают и принимают к сведению слова зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о возможности ядерной войны, сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга.
«Это не первая угроза, и мы знаем, как активно господин Медведев использует Twitter или то, что пришло на смену. Мы принимаем это к сведению», — сказал Хебештрайт (цитата по ТАСС).
18 февраля Медведев написал в телеграм-канале, что поражение России в конфликте на Украине и возвращение двух стран к границам 1991 года приведет к «глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала». Он отметил, что удары будут наноситься по Киеву, Берлину, Лондону и Вашингтону, которые, по словам Медведева, давно введены в «полетные цели нашей ядерной триады».
Он добавил, что западные политики, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, в последнее время заявили о необходимости быть готовыми к войне с Россией. Медведев сказал, что у России «не останется выбора», кроме как применить ядерное оружие в случае полномасштабного конфликта со странами НАТО.
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