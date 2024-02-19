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Военная операция на Украине ,  
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В Берлине заявили о знакомстве с угрозами Медведева ударить по городу

Кабмин Германии: мы принимаем к сведению угрозы Медведева в соцсетях
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В правительстве Германии знают и принимают к сведению слова зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о возможности ядерной войны, сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга.

«Это не первая угроза, и мы знаем, как активно господин Медведев использует Twitter или то, что пришло на смену. Мы принимаем это к сведению», — сказал Хебештрайт (цитата по ТАСС).

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Дмитрий Медведев (в центре) во время встречи с членами форума &laquo;За свободу наций!&raquo;

18 февраля Медведев написал в телеграм-канале, что поражение России в конфликте на Украине и возвращение двух стран к границам 1991 года приведет к «глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала». Он отметил, что удары будут наноситься по Киеву, Берлину, Лондону и Вашингтону, которые, по словам Медведева, давно введены в «полетные цели нашей ядерной триады».

Он добавил, что западные политики, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, в последнее время заявили о необходимости быть готовыми к войне с Россией. Медведев сказал, что у России «не останется выбора», кроме как применить ядерное оружие в случае полномасштабного конфликта со странами НАТО.

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Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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