Медведев предупредил о глобальной войне при развале России
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что поражение в конфликте на Украине и возвращение двух стран к границам 1991 года приведет «к глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала».
«Развал России будет иметь куда более страшные последствия, чем результаты обычной, даже самой затяжной войны. Ибо попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут только к одному. К глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства. По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону. По всем иным красивым историческим местам, давно введенным в полетные цели нашей ядерной триады», — написал он в телеграм-канале.
По его словам, россиянам хватит «на это духу», так как «на карту будет поставлено исчезновение тысячелетней страны», а «принесенные народом в течение веков жертвы окажутся напрасными». Медведев призвал Украину «вернуть все, пока не поздно», в противном случае пообещал, что Москва сделает это самостоятельно «с максимальными потерями для врага».
представил «формулу мира», которая в том числе содержит пункт о полном выводе российских войск за границы 1991 года. Российская сторона категорически отвергает такой сценарий. В Кремле считают, что Киев должен принимать во внимание «те реалии, которые сложились за все это время». Речь идет о присоединении к России Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по результатам проведенных там референдумов.
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