 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Медведев предупредил о глобальной войне при развале России

Медведев допустил глобальную войну при поражении на Украине и развале России
Сюжет
Военная операция на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что поражение в конфликте на Украине и возвращение двух стран к границам 1991 года приведет «к глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала».

«Развал России будет иметь куда более страшные последствия, чем результаты обычной, даже самой затяжной войны. Ибо попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут только к одному. К глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства. По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону. По всем иным красивым историческим местам, давно введенным в полетные цели нашей ядерной триады», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, россиянам хватит «на это духу», так как «на карту будет поставлено исчезновение тысячелетней страны», а «принесенные народом в течение веков жертвы окажутся напрасными». Медведев призвал Украину «вернуть все, пока не поздно», в противном случае пообещал, что Москва сделает это самостоятельно «с максимальными потерями для врага».

Путин назвал ситуацию на Украине вопросом жизни и смерти для России
Политика
Павел&nbsp;Зарубин и Владимир Путин
Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2022 года представил «формулу мира», которая в том числе содержит пункт о полном выводе российских войск за границы 1991 года. Российская сторона категорически отвергает такой сценарий. В Кремле считают, что Киев должен принимать во внимание «те реалии, которые сложились за все это время». Речь идет о присоединении к России Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по результатам проведенных там референдумов.

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Теги
Россия Дмитрий Медведев Украина
Материалы по теме
Путин назвал ситуацию на Украине вопросом жизни и смерти для России
Политика
Шольц исключил вступление НАТО в конфликт на Украине
Политика
Минобороны сообщило об ударе по аэродромам на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
Медведев предупредил о глобальной войне при развале России Политика, 14:04
Тренер назвал Миранчука одним из самых прогрессирующих игроков «Аталанты» Спорт, 14:01
Обвиняемая в «фейках» педиатр подала иск о восстановлении на работе Общество, 13:54
В клубе Юрана опровергли информацию о переходе Кучаева из ЦСКА Спорт, 13:31
Песков рассказал о трех докладах Шойгу и Герасимова Путину по Авдеевке Политика, 13:29
Минпросвещения назвало даты последних звонков и выпускных Общество, 13:26
Путин заявил о необратимых последствиях для Германии из-за отказа от газа Политика, 13:13
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Как лично проверить будущий ремонт и планировки в новой квартире РБК и ПИК, 13:02
Дмитрий Киселев направил запрос на интервью с Байденом Политика, 12:55
Мишина и Галлямов стали чемпионами Спартакиады в парном катании Спорт, 12:50
Лыжница Крупицкая завоевала золото в марафоне на Спартакиаде Спорт, 12:42
В Боготе объяснили появление колумбийцев в рядах ВСУ Политика, 12:32
В аэропорту Новосибирска самолет АЛРОСА столкнулся со спецмашиной Общество, 12:23
Какие запросы бизнеса могут удовлетворить отечественные ИТ-услуги РБК и Softline, 12:10