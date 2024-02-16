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Медведев объявил о формировании движения по борьбе с колониализмом Запада

Медведев рассказал об идее создания движения по освобождению от колониализма
Медведев сообщил об идее сформировать «всемирное движение за освобождение от колониального наследия Запада». Его участниками могут стать «политические партии, общественные организации, деятели науки, эксперты и бизнес»
Дмитрий Медведев (в центре) во время встречи с членами форума &laquo;За свободу наций!&raquo;
Дмитрий Медведев (в центре) во время встречи с членами форума «За свободу наций!» (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил об идее по созданию всемирного движения «за освобождение от колониального наследия Запада». С таким заявлением он выступил в ходе встречи с членами оргкомитета форума «За свободу наций», его трансляция велась на странице «Единой России» во «ВКонтакте».

«В документе рекомендуется продолжить работу по освобождению полноправных государств от наследия колониального господства. И в будущем не допустить подобных порочных практик», — сказал он, имея ввиду итоговый документ мероприятия.

По его словам, участниками такого движения могут стать «ответственные политические партии, общественные организации, видные деятели науки, представители экспертного сообщества и бизнеса». Медведев также назвал участников форума «За свободу наций» «подлинным мировым большинством», которое объединяет «заинтересованность в процветании народов, небезразличное отношение к судьбе человечества, его полноценному развитию, свободному от неоколониальных практик».

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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости
Форум «За свободу наций» проходит в Москве 15 и 16 февраля, его организатором является «Единая Россия». В партии сообщили, что в мероприятии принимают участие свыше 400 политических представителей из более 55 стран.

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Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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