Медведев рассказал об идее создания движения по освобождению от колониализма

Медведев объявил о формировании движения по борьбе с колониализмом Запада

Медведев сообщил об идее сформировать «всемирное движение за освобождение от колониального наследия Запада». Его участниками могут стать «политические партии, общественные организации, деятели науки, эксперты и бизнес»

Дмитрий Медведев (в центре) во время встречи с членами форума «За свободу наций!» (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил об идее по созданию всемирного движения «за освобождение от колониального наследия Запада». С таким заявлением он выступил в ходе встречи с членами оргкомитета форума «За свободу наций», его трансляция велась на странице «Единой России» во «ВКонтакте».

«В документе рекомендуется продолжить работу по освобождению полноправных государств от наследия колониального господства. И в будущем не допустить подобных порочных практик», — сказал он, имея ввиду итоговый документ мероприятия.

По его словам, участниками такого движения могут стать «ответственные политические партии, общественные организации, видные деятели науки, представители экспертного сообщества и бизнеса». Медведев также назвал участников форума «За свободу наций» «подлинным мировым большинством», которое объединяет «заинтересованность в процветании народов, небезразличное отношение к судьбе человечества, его полноценному развитию, свободному от неоколониальных практик».

Форум «За свободу наций» проходит в Москве 15 и 16 февраля, его организатором является «Единая Россия». В партии сообщили, что в мероприятии принимают участие свыше 400 политических представителей из более 55 стран.