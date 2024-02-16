Медведев объявил о формировании движения по борьбе с колониализмом Запада
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил об идее по созданию всемирного движения «за освобождение от колониального наследия Запада». С таким заявлением он выступил в ходе встречи с членами оргкомитета форума «За свободу наций», его трансляция велась на странице «Единой России» во «ВКонтакте».
«В документе рекомендуется продолжить работу по освобождению полноправных государств от наследия колониального господства. И в будущем не допустить подобных порочных практик», — сказал он, имея ввиду итоговый документ мероприятия.
По его словам, участниками такого движения могут стать «ответственные политические партии, общественные организации, видные деятели науки, представители экспертного сообщества и бизнеса». Медведев также назвал участников форума «За свободу наций» «подлинным мировым большинством», которое объединяет «заинтересованность в процветании народов, небезразличное отношение к судьбе человечества, его полноценному развитию, свободному от неоколониальных практик».
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