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СК возбудил дело из-за поврежденных мемориальных табличек в Новой Москве

СК: возбуждено уголовное дело по факту повреждения мемориальных табличек
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

После публикаций в СМИ Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту повреждения мемориальных табличек в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.

«По данным следствия, несколько человек, находясь в одном из парков, расположенных в Новой Москве, повредили мемориальные таблички», — говорится в сообщении.

Ведомство опубликовало фотографию одной из табличек. Она посвящена женщине — Герою Соцтруда в СССР. Стекло на табличке, прикрывающей фотографию и текст, треснуто.

СК завел дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК России (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России).

Следователи осматривают записи с камер наружного видеонаблюдения и устанавливают очевидцев произошедшего.

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Фото:Замир Усманов / Global Look Press

В декабре 2023 года в Уфе возбудили уголовное дело по факту повреждения объекта культурного наследия «Дом Ларионова». С фасада здания на втором этаже начала осыпаться штукатурка.

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По версии прокуратуры Ленинского района, один из владельцев квартиры в доме без согласования снес перегородки, демонтировал часть напольного покрытия и коммуникации, изменил кровлю и переделал фасад.

Прокуратура подала к собственнику иск и потребовала в судебном порядке прекратить несанкционированные работы. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК России.

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Теги
Новая Москва повреждение уголовное дело
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