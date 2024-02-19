СК возбудил дело из-за поврежденных мемориальных табличек в Новой Москве
После публикаций в СМИ Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту повреждения мемориальных табличек в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.
«По данным следствия, несколько человек, находясь в одном из парков, расположенных в Новой Москве, повредили мемориальные таблички», — говорится в сообщении.
Ведомство опубликовало фотографию одной из табличек. Она посвящена женщине — Герою Соцтруда в СССР. Стекло на табличке, прикрывающей фотографию и текст, треснуто.
СК завел дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК России (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России).
Следователи осматривают записи с камер наружного видеонаблюдения и устанавливают очевидцев произошедшего.
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