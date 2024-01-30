СК завел уголовное дело об осквернении в Ереване памятника детям блокады
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело в связи с осквернением в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда.
Распоряжение было сделано на основе публикаций в социальных сетях и СМИ.
«Мужчина осквернил памятник детям блокадного Ленинграда. Он опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского флага, сняв свои действия на видео и опубликовав его. По сообщениям местных жителей, данный гражданин и ранее был замечен в разжигании русофобии», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СК.
Следователи должны при взаимодействии с Министерством иностранных дел установить все обстоятельства инцидента.
Памятник детям блокадного Ленинграда, эвакуированным в Армению в годы Великой Отечественной войны, был открыт в Ереване в 2015 году. Он расположен в сквере Ваагна Давтяна и воплотил образ женщины-армянки, приютившей ленинградского мальчика.
В июле 2023 года прокуратура Волгоградской области завела уголовное дело на 23-летнюю жительницу Самары об осквернении монумента «Родина-мать зовет».
Девушку заподозрили в преступлении по ч. 1 ст. 244 УК (осквернение мест захоронения). По данным прокуратуры, на Мамаевом кургане она совершила «циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия», записала на видео и опубликовала в интернете. Ракурс при этом подобран так, будто девушка «трогает» скульптуру «Родины-матери» за грудь.
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