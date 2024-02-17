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Технологии и медиа ,  
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Япония успешно запустила вторую ракету-носитель тяжелого класса H3

JAXA успешно запустило в космос вторую ракету-носитель H3

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) успешно запустило в космос новую ракету-носитель тяжелого класса H3, сообщает NHK со ссылкой на агентство.

H3 стартовала с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима. По данным JAXA, двигатель второй ступени успешно запустился, и ракета достигла орбиты, как и планировали ученые. Ракету должны были запустить на день раньше, но дату старта перенесли из-за плохих погодных условий.

Ракета-носитель H3 разработана JAXA и ее генеральным подрядчиком Mitsubishi Heavy Industries. Она рассчитана на запуски спутников и зондов, в том числе по заданию правительства Японии, с условием высокой надежности и экономичности полета. Ее предшественники — ракеты Н2.

Ракета несет аппарат VEP-4 для тестирования механизма отделения полезной нагрузки от носителя и два мини-спутника дистанционного зондирования Земли Японского института космических систем.

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Технологии и медиа
Фото:Kim Kyung-Hoon / Reuters

17 февраля 2023 года H3, первая за почти 30 лет японская ракета-носитель, не запустилась на старте. Как сообщили в JAXA, основной двигатель ракеты завелся, но боковые ускорители не запустились.

7 марта JAXA предприняло еще одну попытку, а затем прервало полет ракеты из-за отказа двигателя второй ступени. После этого ученые инициировали уничтожение H3.

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