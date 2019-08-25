В Королеве на территории завода ЦНИИмаш произошел пожар

В Королеве на территории завода ЦНИИмаш произошел пожар

В подмосковном Королеве на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) произошло возгорание. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

«Пожар произошел на территории закрытого режимного объекта — ЦНИИмаш. Площадь 100 кв. м», — отметили в пресс-службе.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В подмосковном МЧС уточнили ТАСС, что загорелась кровля неэксплуатируемого здания.

На территории ЦНИИмаш 15 июня произошло возгорание на крыше одного из цехов.