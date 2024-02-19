Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно ограничено, сообщается в телеграм-канале, где публикуется оперативная информация о ситуации на мосту.
Информация о закрытии моста появилась около 10:50 мск.
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