Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрывали

Крымский мост временно закрыт для движения автомобилей, сообщается в оперативном телеграм-канале инфоцентра о ситуации на мосту.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причину перекрытия движения в инфоцентре не назвали. В 02:34 движение было возобновлено.

Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.

Днем 10 января Минобороны России сообщило, что накануне вечером Украина попыталась атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западной части Черного моря с применением безэкипажных катеров. Патрульные корабли и авиация российского флота отразили атаку. Ни гражданские, ни военные российские корабли не были повреждены.

Власти Украины рассматривают Крым и Черное море в качестве «центра тяжести» конфликта. Там будут сконцентрированы военные усилия, сказал в январе президент Владимир Зеленский.