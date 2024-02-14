Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрывали
Крымский мост временно закрыт для движения автомобилей, сообщается в оперативном телеграм-канале инфоцентра о ситуации на мосту.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причину перекрытия движения в инфоцентре не назвали. В 02:34 движение было возобновлено.
Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.
Днем 10 января Минобороны России сообщило, что накануне вечером Украина попыталась атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западной части Черного моря с применением безэкипажных катеров. Патрульные корабли и авиация российского флота отразили атаку. Ни гражданские, ни военные российские корабли не были повреждены.
Власти Украины рассматривают Крым и Черное море в качестве «центра тяжести» конфликта. Там будут сконцентрированы военные усилия, сказал в январе президент Владимир Зеленский.
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