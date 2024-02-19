Театр в Татарстане отменил спектакль из-за потопа

В Казани отменили спектакль в театре оперы и балета из-за потопа

Здание татарского академического государственного театра оперы и балета (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Татарский академический государственный театр оперы и балета отменил показ оперы «Турандот» из-за потопа, сообщает министерство культуры Татарстана.

«Причина потопа уже устраняется», — заверили в ведомстве. Специалисты оценят, сколько времени понадобится для восстановления последствий инцидента. Билеты можно вернуть по месту приобретения, уточнили в минкульте.

Спектакль должен был пройти 18 февраля в рамках 42-го Международного оперного фестиваля имени Шаляпина, приуроченного к 150-летию казанской оперы.

Следующий спектакль, «Евгений Онегин», запланирован на 21 февраля, он состоится согласно расписанию, уточнили в театре.

В конце января 2024 года в Театре сатиры на Триумфальной площади в Москве вспыхнул пожар. Огонь охватил 250 кв. м. Пресс-служба театра сообщила об отмене спектаклей с 1 по 4 февраля. Билеты можно было вернуть или поменять на другие даты.