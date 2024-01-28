Пожар в Театре сатиры в Москве потушили
Пожарные ликвидировали возгорание в Театре сатиры в Москве, сообщило МЧС в телеграм-канале.
По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 10:58 мск. Информация о том, что пожар потушили, появилась спустя более чем три часа, в 14:04 мск.
В МЧС уточняли, что огонь во время пожара распространился по деревянным конструкциям купола театра — изначально площадь пожара составляла 200 кв. м, позже она увеличилась до 250 кв. м. Спасатели эвакуировали 50 человек из театра, в тушении принимали участие 21 единица техники и 76 человек.
ТАСС, «РИА Новости» и Shot писали со ссылкой на источники, что причиной пожара стали ремонтные работы в здании театра. В МЧС уточнили РБК, что на месте возгорания следов ремонтных работ нет.
В Театре сатиры заявили РБК, что «был не пожар, а задымление», и отметили, что «ситуация под контролем», пострадавших нет. Театр отменил дневной спектакль, пообещав вернуть деньги за билеты. Насчет остальных показов решение будет принято после «резолюции МЧС», сообщали в пресс-службе.
Дептранс предупреждал о перекрытии из-за пожара съезда с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу. Позднее ведомство сообщило, что открыто движение по одной полосе в направлении 1-й Брестской улицы.
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