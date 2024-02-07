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IKEA продлила регистрацию товарного знака в России

Ушедшая из России IKEA продлила регистрацию товарного знака до августа 2033 года
IKEA, которая объявила об уходе из России после начала спецоперации, продлила регистрацию своего товарного знака по одной из четырех заявок до августа 2033 года, следует из данных Роспатента
Фото: Rech / IMAGO / ТАСС
Фото: Rech / IMAGO / ТАСС

Зарегистрированный в Нидерландах холдинг IKEA Systems B.V. (контролирует интеллектуальную собственность основанной в Швеции IKEA) подала заявку в Роспатент на продление регистрации товарного знака до августа 2033 года, следует из данных на сайте российского ведомства.

Летом 2023 года IKEA Systems B.V подала четыре заявки в российское ведомство на регистрацию товарных знаков IKEA и ИКЕА, включая два варианта изображения. Роспатент в начале февраля зарегистрировал товарный знак IKEA по одной из заявок с датой истечения срока действия исключительного права 1 августа 2033 года.

В материалах российского ведомства говорится, что знак зарегистрирован для категории «Сбор различных товаров, исключая их транспортировку, которое позволяет покупателям просматривать и приобретать эти товары посредством оптовых или розничных магазинов, онлайн-каталогов, веб-сайтов или телемагазинов» (класс МКТУ 511/35).

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Фото:Роман Пименов / ТАСС

Ingka Group приостановила работу своих магазинов IKEA в России в марте 2022 года, после начала российской военной операции на Украине. Компания провела онлайн-распродажу своих товаров и окончательно закрылась в России в августе. ТЦ «Мега» продолжили работать, однако, по словам источников РБК, группа ищет покупателя на свою недвижимость в России.

Ingka — крупнейший собственник торговой недвижимости в России, общая площадь принадлежащих компании торговых центров, по подсчетам «INFOLine-Аналитики», — 2,3 млн кв. м, арендная площадь — 1,8 млн кв. м.

В портфель недвижимости Ingka в России входят 14 торговых центров «Мега» (в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде), гипермаркеты, в которых работали магазины IKEA, а также участки, на которых планировалось, но еще не было начато строительство новых торговых центров. Доход от аренды Ingka Centers в России, по оценке Forbes, по результатам 2021 года составил $350 млн.

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Справедливая стоимость портфеля недвижимости Ingka Group в России составляет не менее $5 млрд, говорил РБК генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Но, учитывая дисконты, которые будут требоваться, цена в случае продажи может составить от $2,5–3 млрд, допускал он.

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