IKEA продлила регистрацию товарного знака в России

IKEA, которая объявила об уходе из России после начала спецоперации, продлила регистрацию своего товарного знака по одной из четырех заявок до августа 2033 года, следует из данных Роспатента

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Зарегистрированный в Нидерландах холдинг IKEA Systems B.V. (контролирует интеллектуальную собственность основанной в Швеции IKEA) подала заявку в Роспатент на продление регистрации товарного знака до августа 2033 года, следует из данных на сайте российского ведомства.

Летом 2023 года IKEA Systems B.V подала четыре заявки в российское ведомство на регистрацию товарных знаков IKEA и ИКЕА, включая два варианта изображения. Роспатент в начале февраля зарегистрировал товарный знак IKEA по одной из заявок с датой истечения срока действия исключительного права 1 августа 2033 года.

В материалах российского ведомства говорится, что знак зарегистрирован для категории «Сбор различных товаров, исключая их транспортировку, которое позволяет покупателям просматривать и приобретать эти товары посредством оптовых или розничных магазинов, онлайн-каталогов, веб-сайтов или телемагазинов» (класс МКТУ 511/35).

Ingka Group приостановила работу своих магазинов IKEA в России в марте 2022 года, после начала российской военной операции на Украине. Компания провела онлайн-распродажу своих товаров и окончательно закрылась в России в августе. ТЦ «Мега» продолжили работать, однако, по словам источников РБК, группа ищет покупателя на свою недвижимость в России.

Ingka — крупнейший собственник торговой недвижимости в России, общая площадь принадлежащих компании торговых центров, по подсчетам «INFOLine-Аналитики», — 2,3 млн кв. м, арендная площадь — 1,8 млн кв. м.

В портфель недвижимости Ingka в России входят 14 торговых центров «Мега» (в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде), гипермаркеты, в которых работали магазины IKEA, а также участки, на которых планировалось, но еще не было начато строительство новых торговых центров. Доход от аренды Ingka Centers в России, по оценке Forbes, по результатам 2021 года составил $350 млн.

Справедливая стоимость портфеля недвижимости Ingka Group в России составляет не менее $5 млрд, говорил РБК генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Но, учитывая дисконты, которые будут требоваться, цена в случае продажи может составить от $2,5–3 млрд, допускал он.