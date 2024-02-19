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Зурабишвили призвала ЕС принять Грузию из-за «российской угрозы»

Зурабишвили призвала ЕС принять Грузию из-за «угрозы» России в Черном море

ЕС следует принять в свой состав Грузию, чтобы избежать господства России в Черном море, заявила президент страны Саломе Зурабишвили на Мюнхенской конференции по безопасности. Ее слова передает агентство InterpressNews.

«У нас есть очень важная общая проблема безопасности, о которой мы мало говорим, и это Черное море. Сейчас Россия делает то же, что она объявила в 2007 году: она не позволит Западу войти в Черное море. Думаю, что в интересах ЕС и, конечно же, Грузии, чтобы Россия не была исключительной державой в Черном море», — сказала она.

В мае 2023 года Зурабишвили выступила в Европарламенте. Тогда она также призвала предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС и раскритиковала Россию. В частности, она указала на то, что с момента начала военной операции на Украине Грузия приняла более 80 тыс. россиян, что свидетельствует о ее толерантности.

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В декабре на саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе было принято решение предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС. На тот момент премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поприветствовал это решение. 

За некоторое время до этого, в ноябре 2023 года, представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано сказал, что Евросоюз может принять Грузию без Абхазии и Южной Осетии, которые Тбилиси считает своей территорией.

Грузия не признает независимость Абхазии и Южной Осетии, которые объявили об этом в 2008 году. Москва признает их независимость, между странами заключены договоры о сотрудничестве. В обеих республиках у России есть военные базы.

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Грузия Саломе Зурабишвили Евросоюз
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