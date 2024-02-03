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Политика ,  
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В Грузии в 2024 году пройдут военные учения с США

В Грузии в 2024 году пройдут два типа военных учений с США

В Грузии в 2024 году пройдут совместные с США военные учения Trojan Footprint и многонациональный тренинг Noble Partner. Об этом говорится в программе кандидата в премьер-министры Ираклия Кобахидзе.

«В 2024 году Грузия примет специальный штаб Европейского командования США. Многонациональные учения оперативных сил Trojan Footprint и американо-грузинские многонациональные учения Noble Parter. Кроме того, грузинские военные примут участие в учениях, организованных США за рубежом», — говорится в документе.

В программе отмечается, что в 2024 году сумма, выделяемая для Минобороны Грузии в рамках финансовой поддержки США, составит более $50 млн. При двустороннем сотрудничестве основное внимание планируется уделить модернизации техники сил обороны Грузии.

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Политика
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

В сентябре 2023 года в Грузии завершились многонациональные учения Agile Spirit с участием военных из стран и партнеров НАТО. В них приняли участие более 3 тыс. военнослужащих из 21 государства. Целью учений было повышение совместимости вооруженных сил стран и партнеров НАТО при планировании и осуществлении военных операций.

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