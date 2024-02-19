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Политика ,  
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Польские протестующие начали блокировать проезд автобусов с Украины

«Страна.ua»: польские протестующие начали блокировать проезд автобусов с Украины

Протестующие в Польше начали блокировать проезд пассажирских автобусов рядом с украинской границей, передает «Страна.ua».

О блокировке проезда украинских автобусов, которую организовали польские манифестанты, сообщает также УНИАН.

Издания не уточняют, о каком пункте пропуска идет речь.

17 февраля представитель украинской пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что на границе двух стран скопилось около 3,3 тыс. большегрузов, которые движутся в сторону Украины. Они не могут проехать из-за того, что погранпереходы блокируют польские фермеры.

По словам Демченко, самые крупные очереди образовались на пунктах пропуска «Краковец» — около 1,6 тыс. фур, и «Ягодин» — свыше 1,5 тыс. В сторону Польши также не могут проехать «тысячи» грузовиков, отметил он.

Польские протестующие заблокировали четвертый КПП у границы с Украиной
Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

9 февраля польские фермеры объявили о начале общенационального протеста. Аграрный профсоюз пообещал, что заблокирует все погранпереходы между Украиной и Польшей. Это произошло после предложения Европейской комиссии о продлении на год решения о приостановке действия пошлин и квот на ввоз товаров с Украины, которое было введено в 2022 году.

После введения этих мер фермеры из нескольких стран, в том числе из Польши и Румынии, стали протестовать на границе с Украиной, блокируя КПП. Свои действия они мотивируют тем, что упрощенный режим грузоперевозок с Украины делает их продукцию неконкурентноспособной.

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В 2023 году погранпереходы блокировали также польские дальнобойщики, которые требовали возвращения квот на проезд для украинских водителей. 4 января манифестанты перекрыли проезд через один из основных грузовых пунктов пропуска «Шегини — Медыка». Оставшиеся КПП на тот момент были также перекрыты. Протестующие обещали не препятствовать движению автобусов и легкового транспорта.

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