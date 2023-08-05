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Секретарь СНБО призвал «быть реалистами» в вопросе ядерного оружия Киева

Секретарь СНБО Данилов: Украина вряд ли сможет производить ядерное оружие
Сюжет
Военная операция на Украине
Производство ядерного оружия на Украине вряд ли возможно как по политическим, так и по технологическим причинам, заявил Данилов. При этом он отметил, что есть случаи размещения ядерного оружия НАТО на территории других стран
Алексей Данилов
Алексей Данилов (Фото: Alina Smutko / Reuters)

Украина вряд ли сможет производить свое ядерное оружие как по политическим, так и по технологическим причинам, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Так он прокомментировал заявление бывшего советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича, который допустил создание ядерного оружия Украиной в сжатые сроки в случае ядерного удара со стороны России. Производство ядерного вооружения он счел альтернативой принятия страны в НАТО.

«То, что касается того арсенала, который был у нас изъят, давайте будем реалистами, вряд ли это вообще возможно (его восстановить. — РБК). И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим. Это очень сложная ситуация. Те межконтинентальные ракеты, которые были на территории нашей страны, — это сложная вещь», — сказал Данилов (цитата по «Страна.ua»).

В то же время, отметил он, есть случаи, когда страны — члены НАТО предоставляют свое ядерное оружие государствам без него. «Будет ли это работать в нашем случае — я сейчас вам сказать не могу, потому что это сложная, ответственная и тяжелая работа», — добавил секретарь СНБО.

На территории Украины ядерное оружие находилось до распада Советского Союза. На тот момент в стране оставалось около 200 тактических ракет. В 1994 году Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и согласился ликвидировать ядерное вооружение.

В том же году Великобритания, Россия, США и Украина подписали Будапештский меморандум, который предусматривал гарантии безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на отказ Киева от ядерного вооружения. Подписавшие договор государства в связи с удалением с территории Украины ядерного оружия брали на себя обязательства уважать суверенитет Украины, воздерживаться от применения силы в ее отношении.

После присоединения Крыма к России по результатам референдума в 2014 году в Киеве не раз говорили о возможном пересмотре ядерного статуса и называли меморандум «ошибкой».

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что в случае успеха контрнаступления украинской армии Москве пришлось бы пойти на применение ядерного оружия. По его словам, наступление ведется при прямой поддержке НАТО, и его цель — «отторжение части нашей земли».

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«Нам пришлось бы (при успехе наступления ВСУ. — РБК) в силу правил указа президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия. Другого выхода просто не останется», — написал Медведев в Telegram. Он добавил, что российские военные, отражающие атаки ВСУ, тем самым «не дают разгореться мировому ядерному пожару».

Речь идет об указе президента № 355 «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». В указе подчеркивается оборонительный характер политики России в области ядерного сдерживания, где применение ядерного оружия является «крайней и вынужденной мерой». В числе прочих возможных случаев применения ядерного оружия российской стороной значится агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

В июне президент России Владимир Путин называл «теоретически возможным» применение ядерного оружия в том случае, если будет угроза территориальной целостности, независимости и суверенитету, существованию самого государства. Сейчас, по словам Путина, «нет такой необходимости». При этом он отметил, что «сам факт рассуждения на эту тему уже понижает возможность снижения порога применения оружия».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Украина Алексей Данилов СНБО ядерное оружие Военная операция на Украине НАТО Алексей Арестович
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