Клинтон выразил сожаление, что призвал Киев отказаться от ядерного оружия

Клинтон выразил сожаление, что уговорил Киев отказаться от ядерного оружия в 1994 году

Если бы Украина обладала силами сдерживания, то российской спецоперации «удалось бы избежать», счел экс-президент США. Он добавил, что чувствует себя «ужасно» из-за того, что в 1994 году уговорил Киев отказаться от ядерного оружия

Экс-президент США Билл Клинтон (Фото: Artur Widak / Zuma / ТАСС)

Бывший президент США Билл Клинтон выразил сожаление, что в 1994 году уговорил Украину отказаться от ядерного оружия. По его мнению, если бы Киев обладал силами сдерживания, то российской спецоперации «удалось бы избежать».

«Я чувствую личную ответственность, потому что я заставил их [Украину] согласиться отказаться от своего ядерного оружия. И никто из них не верит, что Россия провернула бы этот трюк, если бы у Украины все еще было их оружие», — сказал он в интервью RTÉ, подчеркнув, что «чувствует себя ужасно из-за этого».

В 1994 году Клинтон подписал трехстороннее соглашение с действовавшими на тот момент президентами России Борисом Ельциным и Украины Леонидом Кравчуком о ликвидации арсенала стратегического ядерного оружия на украинской территории. По словам Клинтона, украинская сторона «боялась отказаться от него».

Экс-президент США также призвал Запад продолжать оказывать поддержку Киеву. Он допустил, что настанет время, когда украинское правительство решит, что оно может подумать о мирном соглашении, но подчеркнул, что западные страны не должны бросать Киев.

После заявления президента России Владимира Путина о планах Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии на веб-сайте администрации президента Украины была подана публичная петиция с призывом разместить ядерное оружие на украинской территории или вооружить ее собственным ядерным оружием.

В Кремле сочли очень опасными подобные призывы. Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что президент Украины Владимир Зеленский желает обладать ядерным оружием «под влиянием своих политических амбиций», однако он ошибается, если думает, что «ядерный зонтик США может спасти Украину от России».

Будапештский меморандум, подписанный в 1994 году Великобританией, Россией, США и Украиной, предусматривал гарантии безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на отказ Киева от ядерного вооружения

После вхождения Крыма в состав России власти Украины уже предлагали обратиться к этому документу. В 2016 году привлечь страны — подписантов Будапештского меморандума к переговорному процессу предлагал действовавший на тот момент президент страны Петр Порошенко.

В апреле 2019 года Александр Турчинов, занимавший на тот момент пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), заявил, что «ядерное разоружение было исторической ошибкой» Украины.

Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля 2022 года заявил, что инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Он пригрозил, что если саммит не состоится, то Киев может признать документ недействительным.

Украина вела переговоры по получению ядерного оружия еще до начала спецоперации России, отметил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2023 года.