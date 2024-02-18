В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В Днепропетровской области под Никополем был поврежден объект инфраструктуры

Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Никопольском районе Днепропетровской области Украины, где ночью 18 февраля объявляли воздушную тревогу, был поврежден инфраструктурный объект, а также пекарня и частный дом, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак в телеграм-канале.

Кроме того, в городе Никополь были повреждены четыре дома, а также линия электропередачи.

В ночь на 18 февраля воздушную тревогу также объявили в Полтавской области Украины. Власти региона сообщили, что после «удара» возник пожар на инфраструктурном объекте. Еще один взрыв произошел на промышленном объекте во Львове. Взрывы ночью прогремели и в Харьковской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.