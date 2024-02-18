В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
В Никопольском районе Днепропетровской области Украины, где ночью 18 февраля объявляли воздушную тревогу, был поврежден инфраструктурный объект, а также пекарня и частный дом, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак в телеграм-канале.
Кроме того, в городе Никополь были повреждены четыре дома, а также линия электропередачи.
В ночь на 18 февраля воздушную тревогу также объявили в Полтавской области Украины. Власти региона сообщили, что после «удара» возник пожар на инфраструктурном объекте. Еще один взрыв произошел на промышленном объекте во Львове. Взрывы ночью прогремели и в Харьковской области.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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