Украинские власти заявили о взрывах на инфраструктуре во Львове и Полтаве
Прошедшей ночью во Львове произошел пожар на промышленном объекте, в Полтаве — на инфраструктурном, сообщили местные власти.
«Сегодня в 04:00 на промышленном объекте во Львове раздался взрыв. Начался пожар», — сообщил в телеграм-канале глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
В Полтавском районе после «удара» возник пожар на инфраструктурном объекте, сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.
В обоих случаях возгорания ликвидировали, жертв и пострадавших не было.
По данным мониторинговых каналов, в Полтавской области воздушная тревога звучала примерно с 21:30 17 февраля до 02:00 18 февраля (22:30 — 03:00 мск соответственно). Во Львовской области этой ночью тревоги не было.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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