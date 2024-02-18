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Военная операция на Украине ,  
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Украинские власти заявили о взрывах на инфраструктуре во Львове и Полтаве

Губернатор: во Львове после взрыва произошел пожар на промышленном объекте
Сюжет
Военная операция на Украине
Во Львове после взрыва загорелся промышленный объект, воздушной тревоги в это время там не было. В Полтаве произошел пожар на объекте инфраструктуры после «удара», утверждают местные власти
Львов, Украина
Львов, Украина (Фото: Gaelle Girbes / Getty Images)

Прошедшей ночью во Львове произошел пожар на промышленном объекте, в Полтаве — на инфраструктурном, сообщили местные власти.

«Сегодня в 04:00 на промышленном объекте во Львове раздался взрыв. Начался пожар», — сообщил в телеграм-канале глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

В Полтавском районе после «удара» возник пожар на инфраструктурном объекте, сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

В обоих случаях возгорания ликвидировали, жертв и пострадавших не было.

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По данным мониторинговых каналов, в Полтавской области воздушная тревога звучала примерно с 21:30 17 февраля до 02:00 18 февраля (22:30 — 03:00 мск соответственно). Во Львовской области этой ночью тревоги не было.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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