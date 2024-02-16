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Военная операция на Украине ,  
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На Украине сообщили о взрывах в Полтаве, Кременчуге и Кропивницком

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Военная операция на Украине
На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

ВВС Украины в своем телеграм-канале 16 февраля сообщили о взрывах в Полтаве, Кропивницком и Кременчуге. В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога. К 16:38 тревога была отменена.

В Очакове (который расположен в Николаевской области Украины) повреждены предприятие, объект транспортной и портовой инфраструктуры, сообщил ранее глава обладминистрации Николаевской области Виталий Ким. По его словам, никто не пострадал.

«Пострадала газовая инфраструктура — газорегулирующее оборудование и газопроводы», — уточнили в николаевском филиале «Газсети» на странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил утром 16 февраля о повреждении «прифронтовой» теплоэлектростанции, не уточнив ее точного местонахождения. В компании сообщили, что пострадавших нет, повреждено оборудование станции.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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