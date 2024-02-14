Российского дипломата вызвали в МИД Эстонии из-за решения МВД России
Временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина вызвали в МИД Эстонии из-за решения российского МВД объявить в розыск эстонского премьера Каю Каллас и госсекретаря Таймара Петеркопа, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
В МИД Эстонии заявили российскому дипломату, что подобные действия Москвы не изменят политику Таллина, а также не повлияют на помощь Украине. Ведомство выразило Салимуллину возмущение и потребовало письменного объяснения по поводу этой ситуации.
Ранее по схожей причине — объявлении в розыск политических деятелей — российских дипломатов вызывали в министерства иностранных дел Латвии и Литвы.
МВД России объявило в розыск ряд представителей власти стран Прибалтики, кроме Каллас и Петеркопа, в базе ведомства есть имена министра культуры Литвы Симонаса Кайриса и мэра Клайпеды Арвидаса Вайткуса, латвийских министра юстиции Инесе Либини-Эгнере и экс-главы МВД Латвии Марии Голубевой. Они объявлены в розыск по уголовной статье, какой конкретно, в базе МВД не уточняется.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, что в розыск объявили политиков из стран Прибалтики, которые «ответственны за решения, фактически являющиеся надругательством над исторической памятью».
После начала военной операции на Украине в ряде стран бывшего СССР начали сносить памятники советских времен. Каллас летом 2022 года заявила, что в Эстонии уберут «из публичного пространства» все советские памятники. Например, в Нарве демонтировали памятник танку Т-34.
В МИД России заявляли, что Латвию, Литву и Эстонию необходимо привлечь к ответственности за уничтожение памятников, и обвинили эти страны в дискриминации русскоязычного населения. Ведомство предупредило об асимметричных мерах, «прежде всего в политической и экономической плоскостях».
Президент России Владимир Путин назвал практику сноса памятников в соседних странах «потрясающим невежеством», у которого будут последствия. Следственный комитет России заводил уголовные дела из-за сносов памятников.
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