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Палестино-израильский конфликт ,  
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Кабмин Израиля заявил о диктате по созданию палестинского государства

Правительство Израиля отвергло международный диктат по созданию Палестины
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сектор Газа
Сектор Газа (Фото: Susana Vera / Reuters)

Правительство Израиля единогласно одобрило декларацию, которая отвергает «международный диктат» по созданию палестинского государства. Текст заявления опубликован канцелярией премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

«Израиль категорически отвергает международный диктат относительно постоянного урегулирования с палестинцами. Урегулирование, если оно будет достигнуто, будет заключаться исключительно в прямых переговорах между сторонами без предварительных условий», — говорится в сообщении.

В том же заявлении отмечается, что Израиль продолжит «сопротивляться одностороннему признанию» палестинского государства. Иначе такое признание, стало бы «огромной наградой террору», произошедшему 7 октября 2023 года, и предотвратило бы любое будущее мирное урегулирование, говорится в тексте декларации.

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Фото:Илья Ефимович / dpa / Global Look Press

В середине января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль не сможет достичь «подлинной безопасности» без независимой Палестины. За создание палестинского государства также выступала Россия. Глава израильского правительства Нетаньяху отвечал, что создание нового палестинского государства станет «призом» для членов группировки ХАМАС.

В феврале The Washington Post узнала, что США и их ближневосточные партнеры могут в ближайшее время представить план по долгосрочному миру в регионе, который включает в себя создание палестинского государства и гарантии безопасности как для Израиля, так и для палестинцев. Переговорщики переживают, какой будет реакция Тель-Авива, и считают, что в процесс нужно включить представителей ХАМАС, уточняет издание.

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Израиль Палестина сектор Газа ХАМАС Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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