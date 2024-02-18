Минпросвещения назвало даты последних звонков и выпускных

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Министерство просвещения назвало даты проведения мероприятий для выпускников в этом году.

«Приняли решение по поводу проведения последних звонков в регионах — провести последние звонки 24–25 мая, а 28 и 29 июня провести выпускные вечера», — сообщил глава ведомства Сергей Кравцов (цитата по «РИА Новости»).

Последние звонки в российских школах традиционно проходят в конце мая, выпускные — после сдачи экзаменов.

В ноябре Минпросвещения утвердило предварительный график Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году. Основной этап экзамена планируется начать 23 мая и закончить 18 июня. Резервные сроки сдачи ЕГЭ определены с 20 июня по 1 июля. Досрочные экзамены пройдут с 22 марта по 12 апреля.

Ранее Минобрнауки утвердило минимальные баллы на ЕГЭ, необходимые для поступления в российские вузы в 2024 году — по сравнению с 2023 годом они не изменились.