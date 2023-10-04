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Минобрнауки предложило разрешить абитуриентам менять вузы при поступлении

Минобрнауки предложило разрешить абитуриентам менять вузы в приемную кампанию
Абитуриенты смогут видеть свои рейтинги и оценить свои шансы на поступление во время приемной кампании, что позволит им отказаться от тех вузов, в которые они не проходят, и подать документы в другие, пояснил замминистра Афанасьев
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минобрнауки предложило с 2024/25 учебного года позволить абитуриентам менять вузы во время приемной кампании. Об этом на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев, сообщает ТАСС.

«С 2024/25 года проводить федеральную приемную кампанию, в рамках которой абитуриент будет выставлять свои приоритеты», — сказал замминистра. Таким образом, процесс зачисления в вузы станет многоступенчатым. «Если он [абитуриент] по рейтингам не проходит в вуз своего первого приоритета, ему предлагается второй приоритет и так далее, пока он наконец не приобретает зачисление в конкретный вуз», — пояснил Афанасьев.

Поступающие смогут видеть свои рейтинги и оценить свои шансы на зачисление «не в момент окончания подачи документов, а уже в ходе самой приемной кампании», что позволит им отказаться от тех вузов, в которые они не проходят, и подать документы в другие учебные заведения, объяснил он. При этом количество вузов и специальностей по-прежнему будет ограничено пятью в каждом случае, отметил замглавы Минобрнауки.

Сейчас можно подавать заявления только в пять вузов на пять специальностей в каждом, менять учебные заведения в ходе приемной кампании нельзя.

В сентябре Минобрнауки утвердило минимальные баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в вузы в 2024/25 году. По сравнению с 2023/24 годом они не изменились. До этого баллы были повышены по нескольким предметам, в том числе по литературе, информатике и обществознанию.

Так, для поступления в вуз на следующий год выпускнику необходимо набрать:

  • 40 баллов на экзамене по русскому;
  • 39 по математике;
  • 39 по физике;
  • 45 по обществознанию;
  • 35 по истории;
  • 44 по информатике;
  • 30 по иностранному языку;
  • 40 по литературе;
  • 39 по биологии;
  • 40 по географии;
  • 39 по химии.
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Теги
Елена Чернышова
Минобрнауки абитуриенты вузы высшее образование
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