Минобороны сообщило об улучшении позиций на донецком направлении
Российские войска заняли более выгодные рубежи на донецком направлении, сообщает пресс-служба военного ведомства в ежедневной сводке.
«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сообщении.
Минобороны также сообщило об отражении 13 атак штурмовых групп бригад ВСУ в районах Богдановки и Георгиевки Донецкой Народной Республики и Белогоровки Луганской Народной Республики.
Накануне, 11 февраля, российские военные отразили 19 атак украинских военных на нескольких направлениях.
С 4 по 10 февраля российские военные сбили 488 беспилотников, самолеты МиГ-29 и Су-25, а также 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, Vampire, «Ураган» и «Ольха».
Вечером 9 февраля Украина попыталась атаковать российские гражданские транспортные суда в Черном море с применением безэкипажных катеров. Атака была отражена. Ни гражданские суда, ни военные российские корабли не были повреждены.
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