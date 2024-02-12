Минобороны сообщило об улучшении позиций на донецком направлении

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские войска заняли более выгодные рубежи на донецком направлении, сообщает пресс-служба военного ведомства в ежедневной сводке.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сообщении.

Минобороны также сообщило об отражении 13 атак штурмовых групп бригад ВСУ в районах Богдановки и Георгиевки Донецкой Народной Республики и Белогоровки Луганской Народной Республики.

Накануне, 11 февраля, российские военные отразили 19 атак украинских военных на нескольких направлениях.

С 4 по 10 февраля российские военные сбили 488 беспилотников, самолеты МиГ-29 и Су-25, а также 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, Vampire, «Ураган» и «Ольха».

Вечером 9 февраля Украина попыталась атаковать российские гражданские транспортные суда в Черном море с применением безэкипажных катеров. Атака была отражена. Ни гражданские суда, ни военные российские корабли не были повреждены.