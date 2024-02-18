Глава МИД Китая рассказал о новой модели отношений с Россией

Россия и Китай совместными усилиями способствуют стабильности в мире, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет South China Morning Post.

По словам Ван И, отношения Москвы и Пекина основаны на принципах неприсоединения к каким-либо альянсам, не нацелены на третью сторону и не подразумевают конфронтации. Он отметил, что действия обеих стран отвечают их общим интересам, способствуют стратегической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире.

Ван И добавил, что китайские власти не будут наблюдать «сложа руки» за развитием кризиса на Украине. Он заявил, что председатель Китая Си Цзиньпин провел «углубленные контакты с мировыми лидерами, включая Россию и Украину», а специальный посланник Китая Ли Хуэй совершил много поездок в другие государства, чтобы работать посредником между различными сторонами.

8 февраля Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры. В Кремле сообщили, что во время разговора лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, Украине и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В администрации Путина уточнили, что и Москва, и Пекин поддерживают дипломатический подход к решению конфликта на Ближнем Востоке.