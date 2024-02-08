Путин и Си Цзиньпин поговорили перед китайским Новым годом
Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин провели телефонные переговоры, передает Центральное телевидение Китая.
«Во второй половине дня 8 февраля, в преддверии наступающего китайского Нового года по лунному календарю, председатель Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.
«Китай активно поддерживает работу России в БРИКС в качестве страны-председателя в 2024 году и готов укреплять международное многостороннее сотрудничество с Россией», — приводит слова Си Цзиньпина телевидение.
В ходе разговора лидеры «провели углубленный обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам» и договорились о продолжении контактов в этом году.
Китайский Новый год будут праздновать с 10 до 24 февраля. Согласно восточному исчислению, наступит 4721 год. Несмотря на официальный переход на григорианскую систему исчисления времени, некоторые жители Китая рассчитывают дни рождения и возраст по лунному календарю, в том числе отмечают Новый год и другие традиционные праздники.
обменялись поздравлениями с Новым годом. В частности, Владимир Путин анонсировал две встречи с Си Цзиньпином в 2024 году.
Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео
Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»
Названы убытки Carlsberg от ухода из России
CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ
«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы
Бывший глава Большого театра получил новую работу
Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото
Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото
Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько