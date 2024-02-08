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Политика ,  
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Путин и Си Цзиньпин поговорили перед китайским Новым годом

Путин и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры
Президент России и председатель КНР провели телефонные переговоры и обсудили актуальные проблемы. Си Цзиньпин заявил, что Китай «готов укреплять международное многостороннее сотрудничество с Россией»
Владимир Путин и&nbsp;Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин провели телефонные переговоры, передает Центральное телевидение Китая.

«Во второй половине дня 8 февраля, в преддверии наступающего китайского Нового года по лунному календарю, председатель Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

«Китай активно поддерживает работу России в БРИКС в качестве страны-председателя в 2024 году и готов укреплять международное многостороннее сотрудничество с Россией», — приводит слова Си Цзиньпина телевидение.

В ходе разговора лидеры «провели углубленный обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам» и договорились о продолжении контактов в этом году.

Китайский Новый год будут праздновать с 10 до 24 февраля. Согласно восточному исчислению, наступит 4721 год. Несмотря на официальный переход на григорианскую систему исчисления времени, некоторые жители Китая рассчитывают дни рождения и возраст по лунному календарю, в том числе отмечают Новый год и другие традиционные праздники.

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31 декабря президент России и китайский лидер обменялись поздравлениями с Новым годом. В частности, Владимир Путин анонсировал две встречи с Си Цзиньпином в 2024 году.

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