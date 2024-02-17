Китай назвал смерть Навального внутренним делом России
Смерть оппозиционера Алексея Навального — внутреннее дело России, так в китайском МИДе ответили на просьбу AFP прокомментировать произошедшее.
«Это внутреннее дело России. Я не буду комментировать», — заявил представитель ведомства.
Алексей Навальный умер днем 16 февраля в ИК-3 «Полярный волк». Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что оппозиционеру стало плохо во время прогулки и он потерял сознание. Врачи пытались реанимировать заключенного более получаса. Матери Навального, которая прибыла в колонию, выдали справку о его смерти.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что пока нет результатов судмедэкспертизы, «нет окончательной информации от ФСИН» о причинах смерти оппозиционера.
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