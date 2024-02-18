Орбан пообещал одобрить заявку Швеции в НАТО после массовых протестов
Венгрия ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО в начале весенней сессии, которая откроется 26 февраля, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
«Хорошая новость заключается в том, что наши разногласия со Швецией вот-вот завершатся. Мы сделали важные шаги с премьер-министром Швеции по восстановлению доверия и движемся к ратификации членства Швеции в НАТО», — сказал Орбан (цитата по газете Financial Times).
Как уточняет издание, премьер-министр пошел на ратификацию присоединения Швеции к Североатлантическому альянсу чтобы подавить протесты против своей политики. Так, вечером 16 февраля десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы Будапешта из-за спорного помилования осужденного, которого признали виновным в помощи известному педофилу из детского дома в сексуальном насилии над детьми.
Союзница Орбана, экс-президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку с поста лидера страны после разразившегося скандала из-за помилования, указ о котором она подписала.
Вслед за ней покинули свои посты лидер списка на выборах в Европарламент Юдит Варга и кальвинистский пастор, председатель синода Венгерской реформаторской церкви Балог Золтан. Последний признался, что убеждал Новак подписать прошение о помиловании.
Однако, как пишет газета, этих шагов оказалось недостаточно, чтобы протесты прекратились. Демонстранты считают, что правящая партия «Фидес», выступающая за традиционные ценности и защиту детей, поступает лицемерно, когда оправдывает педофилов или связанных с ними людей.
Швеция подала заявку на присоединение к НАТО весной 2022 года вместе с Финляндией. Против вступления стран в альянс выступали Турция и Венгрия. Анкара требовала признания Рабочей партии Курдистана (РПК) террористической организацией в Швеции и выдачи ее членов. В Будапеште отмечали, что правительства скандинавских стран «не раз стремились нанести удар по Венгрии», оказывая давление на правительство и поддерживая оппозиционеров.
Присоединению Швеции долгое время препятствовала Турция, однако 23 января Анкара ратифицировала заявку.
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