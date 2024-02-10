Президент Венгрии ушла в отставку из-за скандала с педофилией
Президент Венгрии Каталин Новак объявила о своей отставке в связи с помилованием осужденного, которого признали виновным в помощи известному педофилу из детского дома в сексуальном насилии над детьми. Об этом она заявила в эфире общественного телевидения.
«Я была неправа. <...> Сомнений здесь нет и быть не может. Я никогда не прощу никого, кто жестоко обращается с детьми. Защита детей — наша общая ответственность», — сказала Новак.
Президент заверила, что не знала о совершенном помилованным преступлении и попросила прощения у всех, кого мог задеть ее указ, а также жертвам преступлений, «которые могли подумать, что я не заступаюсь за них».
Речь идет об Эндре К. — заместителе директора приюта в Бичке, который с помощью шантажа заставил нескольких детей отказаться от своих показаний против директора-педофила под предлогом визита Папы Римского. Директор детского дома Янош В., возглавлявший детский дом 26 лет, в период с 2004 по 2016 год домогался как минимум десяти несовершеннолетних мальчиков. Суд постановил, что Янош В. принуждал детей заниматься оральным сексом.
Материал дополняется.
⚡ Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео
Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?
В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех
Что написали в западных СМИ после интервью Путина Такеру Карлсону
Олаф Шольц опубликовал фото со своим двойником. Он тоже политик
ЦИК показала избирательный бюллетень для выборов президента
В Москве протестировали новый тип светофоров. Видео
В футболе появятся синие карточки. За что их будут показывать
На популярные у россиян автомобили поменяли цены. Список
Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами. Таблица
Бывший сотрудник Apple показал аналогичные AR-очки, но в 10 раз дешевле