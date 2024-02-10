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Президент Венгрии ушла в отставку из-за скандала с педофилией

Президент Венгрии Новак ушла в отставку из-за скандала с педофилией
Каталин Новак
Каталин Новак (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Венгрии Каталин Новак объявила о своей отставке в связи с помилованием осужденного, которого признали виновным в помощи известному педофилу из детского дома в сексуальном насилии над детьми. Об этом она заявила в эфире общественного телевидения.

«Я была неправа. <...> Сомнений здесь нет и быть не может. Я никогда не прощу никого, кто жестоко обращается с детьми. Защита детей — наша общая ответственность», — сказала Новак.

Президент заверила, что не знала о совершенном помилованным преступлении и попросила прощения у всех, кого мог задеть ее указ, а также жертвам преступлений, «которые могли подумать, что я не заступаюсь за них».

Речь идет об Эндре К. — заместителе директора приюта в Бичке, который с помощью шантажа заставил нескольких детей отказаться от своих показаний против директора-педофила под предлогом визита Папы Римского. Директор детского дома Янош В., возглавлявший детский дом 26 лет, в период с 2004 по 2016 год домогался как минимум десяти несовершеннолетних мальчиков. Суд постановил, что Янош В. принуждал детей заниматься оральным сексом.

Материал дополняется.

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Венгрия отставка педофилия
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