Экс-глава Минюста Венгрии Варга отказалась от депутатского мандата

Бывшая министр юстиции Венгрии Юдит Варга отказалась от депутатского мандата после скандала из-за помилования осужденного, которого признали виновным в помощи педофилу. Об этом она написала на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Я беру на себя политическую ответственность за подготовку решения президента. Я ухожу из общественной жизни, отказываюсь от своего мандата депутата парламента и лидера списка на выборах в Европарламент», — объявила Варга.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку из-за того же скандала. «Я была неправа. <...> Сомнений здесь нет и быть не может. Я никогда не прощу никого, кто жестоко обращается с детьми», — сказала Новак. Она утверждает, что не знала о преступлении, совершенном помилованным.

Речь идет об Эндре К. — заместителе директора приюта в Бичке, который с помощью шантажа заставил нескольких детей отказаться от своих показаний против директора-педофила. Суд постановил, что директор детского дома Янош В., возглавлявший его 26 лет, в период с 2004 по 2016 год, принуждал детей заниматься оральным сексом. Директора приговорили к восьми годам лишения свободы, его заместителя — к трем годам и четырем месяцам.

В апреле 2023 года Новак помиловала Эндре К. перед визитом в Венгрию папы римского. Указ о помиловании не разглашался, но об этом узнали, поскольку замдиректора попытался оспорить детали приговора.

Венгерская оппозиция связала помилование Эндре К. с близостью к правящей партии «Венгерский гражданских союз» (ФИДЕС), в которой состоят Новак, Варга и премьер-министр Виктор Орбан. По данным Telex, борцовский клуб брата Орбана проводил тренировки в детском доме в Бичке.