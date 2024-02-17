Захарова поспорила с Зеленским о причинах ухода ВСУ из Авдеевки

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

ВСУ отступили из Авдеевки не из-за желания сохранить жизнь людям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что решение оставить Авдеевку принято из-за угрозы оказаться в окружении и исходя из необходимости сохранить бойцов.

«Нет, не поэтому», — ответила Захарова. По ее словам, украинские власти могут воевать «только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан».

Ожесточенные бои за Авдеевку шли с октября 2023-го, но в последние недели стали еще интенсивнее. ВСУ сообщили о переброске резервов в город и тяжелой обстановке там, а также о попадании нескольких украинских военных в плен. В ночь на 17 февраля в ВСУ заявили о выводе войск из города.

Фото: Google Maps

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Авдеевка — одно из важнейших направлений. Financial Times назвала населенный пункт «воротами в Донецк».