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Военная операция на Украине ,  
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Захарова поспорила с Зеленским о причинах ухода ВСУ из Авдеевки

Захарова: ВСУ отступили из Авдеевки не ради сохранения жизней
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters
Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

ВСУ отступили из Авдеевки не из-за желания сохранить жизнь людям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что решение оставить Авдеевку принято из-за угрозы оказаться в окружении и исходя из необходимости сохранить бойцов.

«Нет, не поэтому», — ответила Захарова. По ее словам, украинские власти могут воевать «только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан».

Зеленский объяснил решение об отступлении из Авдеевки
Политика
Авдеевка

Ожесточенные бои за Авдеевку шли с октября 2023-го, но в последние недели стали еще интенсивнее. ВСУ сообщили о переброске резервов в город и тяжелой обстановке там, а также о попадании нескольких украинских военных в плен. В ночь на 17 февраля в ВСУ заявили о выводе войск из города.

Фото: Google Maps

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Авдеевка — одно из важнейших направлений. Financial Times назвала населенный пункт «воротами в Донецк».

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Персоны
Мария Захарова Авдеевка ВСУ Владимир Зеленский
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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