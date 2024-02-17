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Война с хуситами ,  
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Хуситы заявили о запуске ракеты по британскому танкеру в Красном море

Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по танкеру Британии в Красном море
Сюжет
Война с хуситами
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Йеменские хуситы заявили, что атаковали британский нефтяной танкер в Красном море, сообщает Al Arabiya со ссылкой на военного представителя движения Яхью Сариа. По его словам, хуситы выпустили ракеты по танкеру Pollux.

Накануне, 16 февраля, Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил, что на судно напали в 130 км к северо-западу от йеменского порта Моха. Это квалифицировали как атаку.

Госдепартамент США уточнил, что танкер шел под флагом Панамы в Индию, повреждение получил левый борт, передает Reuters.

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Фото:Christopher Furlong / Getty Images

Йеменские хуситы атакуют корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем с осени 2023 года. Вашингтон и Лондон в ответ наносят удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции.

В частности, в начале февраля военные США и Великобритании нанесли 15 ударов по йеменским провинциям Саада и Ходейд. Американский центрком уточнил, что ракеты запустили по «поддерживаемым Ираном объектам хуситов».

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Теги
хуситы Красное море Великобритания
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