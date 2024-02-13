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Война с хуситами ,  
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Бизнес предупредил о дефиците чая в Британии из-за атак хуситов

Одна из крупных сетей Sainsbury's допустила дефицит чая в Британии из-за хуситов
Сюжет
Война с хуситами
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Великобритания может столкнуться с перебоями в поставках черного чая в страну из-за напряженности в Красном море, через которое в страну поставляют более половины всего объема этого товара, пишет The Times.

Газета процитировала объявление в одном из розничных магазинов Sainsbury's. «У нас возникли проблемы с поставками черного чая по всей стране. Мы приносим извинения за возможные неудобства и надеемся вскоре вернуться к полному снабжению», — говорилось в нем.

В супермаркете подтвердили изданию, что это «проблема всей отрасли».

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Sainsbury’s — вторая крупнейшая сеть розничных магазинов в Великобритании после Tesco. По состоянию на 2023 год она занимала 15% рынка против 27% у последней.

The Times привела данные Института экспорта и международной торговли, согласно которым более 50% чая в страну завозят из Индии и Кении. Поставки оттуда напрямую зависят от маршрутов, пролегающих через Красное море, пишет газета.

Руководители предприятий розничной торговли в беседе с изданием заявили, что сбои носят временный характер, а их влияние на потребителей будет минимальным. Однако эксперты в сфере логистики, с которыми пообщалась газета, отметили, что напряженность в Красном море может вызвать рост цен, «шринкфляцию» (уменьшение содержимого упаковок при сохранении цены) и повлиять на доступность отдельных продуктов в ближайшие месяцы.

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Директор по продуктам питания и устойчивому развитию Британского консорциума розничной торговли Эндрю Опи признал в беседе с газетой, что в поставках черного чая по отдельным маршрутам наблюдаются перебои. Однако ретейлеры не ожидают серьезных проблем из-за этого, заверил он.

По данным The Times, в Великобритании ежедневно выпивают порядка 100 млн чашек чая, а в год — около 36 млрд. Наибольшей популярностью пользуется черный чай.

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Теги
Великобритания чай хуситы Йемен дефицит
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