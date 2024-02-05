 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война с хуситами ,  
0 

США и Великобритания ударили по объектам хуситов в провинциях Йемена

Великобритания и США ударили по объектам хуситов в йеменской провинции Ходейда
Сюжет
Война с хуситами

США и Великобритания ударили по объектам хуситов в провинциях Йемена
Video

Военные США и Великобритании нанесли 15 ударов по йеменским провинциям Саада и Ходейда, сообщает Al-Masirah со ссылкой на источники в военных структурах.

По словам собеседника телеканала, восемь авиаударов пришлись на район Рас-Исса, еще три — на город аз-Зайдия в провинции Ходейда. Позже еще четыре атаки было совершено к востоку от города в провинции Саада.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) уточнило, что американские военные запустили ракеты с авианосцев USS Gravely, USS Carney и USS Dwight D. Eisenhower по «поддерживаемым Ираном объектам хуситов».

Пентагон отчитался об ударах по 36 объектам хуситов в Йемене
Политика
Фото:Cpl Samantha Drummee / UK MOD / Reuters

Хуситы атакуют корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем, с осени 2023 года. Йеменское движение «Ансар Аллах» назвало атаки ответом на операцию Израиля в секторе Газа.

С 12 января Великобритания и США наносят удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции, в свою очередь, отвечая на атаки хуситов по кораблям и коммерческим судам.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина

Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»

СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке

Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии

Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер

7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики

В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций

Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше

Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года

Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности

Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности
Теги
Великобритания США Йемен хуситы авиаудар
Материалы по теме
Хуситы атаковали контейнеровоз в Красном море
Политика
Военные США сбили ракету хуситов и три иранских дрона в Аденском заливе
Политика
Хуситы заявили о ракетном обстреле американского эсминца USS Gravely
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
Сенат США представил компромиссный проект допфинансирования на $118 млрд Политика, 03:07
Ученые оценили риск передачи болезни Альцгеймера от человека к человеку Технологии и медиа, 03:00
Глава Emirates раскритиковал Boeing за сильное падение качества самолетов Бизнес, 02:55
Авиакомпаниям в России запретят рассаживать семьи в самолетах Общество, 02:38
США и Великобритания ударили по объектам хуситов в провинциях Йемена Политика, 02:09
Новый посол рассказала, что не устраивает Израиль в политике России Политика, 02:09
CNN узнал о поражении военными США 84 целей из 85 в Ираке и Сирии Политика, 01:42
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В сейме Польши поддержали слова Дуды о принадлежности Крыма России Политика, 01:31
Банк Leumi заблокировал счет агентства ООН из-за «связей» с ХАМАС Экономика, 01:12
ЕК не будет добавлять новые запреты на импорт в 13-й пакет санкций Политика, 01:09
«Атлетико» на 93-й минуте вырвал ничью в дерби с «Реалом» Спорт, 01:04
Богомаз сообщил о пятом сбитом беспилотнике за ночь Политика, 00:33
Как «самый крутой диктатор в мире» боролся с уличными бандами Политика, 00:30
Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома Залужного Политика, 00:13