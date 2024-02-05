Великобритания и США ударили по объектам хуситов в йеменской провинции Ходейда

США и Великобритания ударили по объектам хуситов в провинциях Йемена

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Военные США и Великобритании нанесли 15 ударов по йеменским провинциям Саада и Ходейда, сообщает Al-Masirah со ссылкой на источники в военных структурах.

По словам собеседника телеканала, восемь авиаударов пришлись на район Рас-Исса, еще три — на город аз-Зайдия в провинции Ходейда. Позже еще четыре атаки было совершено к востоку от города в провинции Саада.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) уточнило, что американские военные запустили ракеты с авианосцев USS Gravely, USS Carney и USS Dwight D. Eisenhower по «поддерживаемым Ираном объектам хуситов».

Хуситы атакуют корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем, с осени 2023 года. Йеменское движение «Ансар Аллах» назвало атаки ответом на операцию Израиля в секторе Газа.

С 12 января Великобритания и США наносят удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции, в свою очередь, отвечая на атаки хуситов по кораблям и коммерческим судам.