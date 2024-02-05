США и Великобритания ударили по объектам хуситов в провинциях Йемена
Военные США и Великобритании нанесли 15 ударов по йеменским провинциям Саада и Ходейда, сообщает Al-Masirah со ссылкой на источники в военных структурах.
По словам собеседника телеканала, восемь авиаударов пришлись на район Рас-Исса, еще три — на город аз-Зайдия в провинции Ходейда. Позже еще четыре атаки было совершено к востоку от города в провинции Саада.
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) уточнило, что американские военные запустили ракеты с авианосцев USS Gravely, USS Carney и USS Dwight D. Eisenhower по «поддерживаемым Ираном объектам хуситов».
Хуситы атакуют корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем, с осени 2023 года. Йеменское движение «Ансар Аллах» назвало атаки ответом на операцию Израиля в секторе Газа.
С 12 января Великобритания и США наносят удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции, в свою очередь, отвечая на атаки хуситов по кораблям и коммерческим судам.
На связи с проверенными новостями
ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина
Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»
СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке
Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии
Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер
7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики
В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций
Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше
Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года
Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности
Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности