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В Японии прервали первый полет новой ракеты после отказа двигателя

Японское JAXA прервало первый полет новой ракеты H3 после отказа двигателя второй ступени

В Японии прервали первый полет новой ракеты после отказа двигателя
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Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) прервало первый полет новой «флагманской» ракеты Н3 из-за отказа двигателя второй ступени, сообщает »Киодо». После этого было инициировано уничтожение ракеты.

Запуск произвели 7 марта в 10:37 (4:37 мск) с космодрома Танэгасима, расположенного на острове на юге Японии. JAXA сообщила, что отдала команду на уничтожение ракеты в 10:52, так как завершить миссию было невозможно.

Ракета-носитель H3 разработана JAXA и ее генеральным подрядчиком Mitsubishi Heavy Industries. Она рассчитана на запуски спутников и зондов, в том числе по заданию правительства Японии, с условием высокой надежности и экономичности полета. Ее предшественники — ракеты Н2.

Ракета должна была вывести на орбиту усовершенствованный спутник наблюдения за сушей «Дайчи-3» (ALOS-3). Запуск дважды переносили.

Сначала он ожидался 17 февраля, но из-за обнаружения проблемы в системе управления полетом первой ступени запуск отменили. Было установлено, что тогда «полетный контроллер первой ступени вышел из строя из-за нестационарных колебаний в линиях связи и электроснабжения».

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Второй пуск запланировали на 6 марта — но тогда он был отложен из-за неблагоприятных погодных условий.

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