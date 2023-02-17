Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (0) Инвестиции, 16 фев, 14:17 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 74,21 (0) Инвестиции, 16 фев, 14:17
FT узнала о планах куратора Пентагона по делам Китая посетить Тайвань Политика, 06:33
В посольстве России отреагировали на слова Нуланд о Крыме Политика, 06:33
Новая японская ракета-носитель не запустилась из-за проблем с двигателями Технологии и медиа, 05:58
В Минторге США призвали не считать санкции против России «гильотиной» Политика, 05:33
В Турции женщину спасли из-под завалов на 11-е сутки после землетрясения Общество, 05:05
Мужчины в России стали чаще отказываться от подарков на 23 февраля Общество, 05:00
«РИА Новости» узнало о начале испытаний российского беспилотника ТрАМП Технологии и медиа, 04:29
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Власти Латвии разрешили передавать Украине автомобили пьяных водителей Политика, 04:24
Госдеп США одобрил продажу Нидерландам 20 систем HIMARS Политика, 03:59
В РАНХиГС анонсировали «достаточно тяжелые» кадровые перестановки Общество, 03:57
Захарова назвала Лаврова инициатором резолюции ООН по минским соглашениям Политика, 03:25
Португалия перестанет выдавать «золотые визы» Политика, 03:06
Врач Байдена назвал его «здоровым и энергичным 80-летним мужчиной» Политика, 03:02
Эксперты объяснили ужесточение риторики Москвы в отношении талибов Политика, 03:00
Технологии и медиа ,  
0 

Новая японская ракета-носитель не запустилась из-за проблем с двигателями

Новая японская ракета-носитель не запустилась из-за проблем с двигателями

Первая за почти 30 лет японская ракета-носитель не запустилась. Во время трансляции запуска в прямом эфире, когда обратный отсчет достиг нуля, 57-метровая ракета Н3 не оторвалась от земли.

Как сообщили представители Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), основной двигатель ракеты завелся, но боковые ускорители не запустились. Причины сбоя устанавливаются, передает Reuters.

Ракета должна была стартовать на орбиту с оптическим спутником дистанционного зондирования Земли ALOS-3. Аппарат, разработанный японской корпорацией Mitsubishi Electric, оснащен цветной камерой со сверхвысоким разрешением до 80 см. Он должен работать вместе со спутником ALOS-2, запущенным в 2014 году. Срок работы ALOS-3 рассчитан на семь лет.

Как отмечает Kyodo, первоначально ракету планировали запустить до конца марта 2021 года. Дату перенесли на два года из-за проблем с недавно разработанным двигателем LE-9 и заменой ракетных деталей после неудачного запуска ракеты Epsilon-6.

Ракета-носитель Epsilon-6 с восемью спутниками взлетела с космодрома, но через несколько минут JAXA дало сигнал на ее уничтожение. Это объяснили тем, что ракета отклонилась от заданной траектории. По данным японского космического агентства, Epsilon-6 упала в море у восточного побережья Филиппин и затонула.

Это был первый неудачный запуск японской ракеты с 2003 года, когда ракету Н2А также уничтожили вскоре после взлета. Из-за этого с JAXA расторгнули контракт на отправку на орбиту американских спутников. 

Читайте на РБК Pro
Как за 90 минут раз и навсегда избавиться от бесполезных совещаний
Борьба умов Китая и США: какие компании бьются за лидерство в сфере ИИ
Что будет с экономикой России в ближайшие 10 лет: два основных сценария
«Месть» китайских туристов: как возвращение путешествий поддержит отрасль
Теги
Япония ракета-носитель запуск ракеты
Материалы по теме
Космический корабль NASA Orion завершил беспилотный полет на орбиту Луны
Технологии и медиа
Китай запустил пилотируемый космический корабль с тремя тайконавтами
Общество
На темной стороне Луны: как корабль США облетел спутник Земли. Видео
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter