Новая японская ракета-носитель не запустилась из-за проблем с двигателями

Первая за почти 30 лет японская ракета-носитель не запустилась. Во время трансляции запуска в прямом эфире, когда обратный отсчет достиг нуля, 57-метровая ракета Н3 не оторвалась от земли.

Как сообщили представители Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), основной двигатель ракеты завелся, но боковые ускорители не запустились. Причины сбоя устанавливаются, передает Reuters.

Ракета должна была стартовать на орбиту с оптическим спутником дистанционного зондирования Земли ALOS-3. Аппарат, разработанный японской корпорацией Mitsubishi Electric, оснащен цветной камерой со сверхвысоким разрешением до 80 см. Он должен работать вместе со спутником ALOS-2, запущенным в 2014 году. Срок работы ALOS-3 рассчитан на семь лет.

Как отмечает Kyodo, первоначально ракету планировали запустить до конца марта 2021 года. Дату перенесли на два года из-за проблем с недавно разработанным двигателем LE-9 и заменой ракетных деталей после неудачного запуска ракеты Epsilon-6.

Ракета-носитель Epsilon-6 с восемью спутниками взлетела с космодрома, но через несколько минут JAXA дало сигнал на ее уничтожение. Это объяснили тем, что ракета отклонилась от заданной траектории. По данным японского космического агентства, Epsilon-6 упала в море у восточного побережья Филиппин и затонула.

Это был первый неудачный запуск японской ракеты с 2003 года, когда ракету Н2А также уничтожили вскоре после взлета. Из-за этого с JAXA расторгнули контракт на отправку на орбиту американских спутников.