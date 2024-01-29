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Технологии и медиа ,  
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JAXA восстановило связь с первым японским лунным модулем SLIM

JAXA: нам удалось восстановить работу лунного модуля SLIM

Японскому агентству аэрокосмических исследований (JAXA) удалось восстановить связь с лунным модулем SLIM (Smart Lander for Investigating Moon), сообщает NHK со ссылкой на пресс-службу агентства.

В JAXA добавили, что устройство успешно приземлилось на Луну 20 января, но его питание было отключено из-за того, что солнечные батареи на борту не вырабатывали электроэнергию. После восстановления связи зонд начал научные наблюдения на поверхности спутника Земли.

SLIM — модуль, предназначенный для отработки технологии высокоточной посадки аппаратов на поверхность Луны. Он должен изучить рельеф и кратеры спутника Земли. Модуль имеет высоту 2,4 м и ширину 2,7 м, он весит около 200 кг. Аппарат оснащен камерой, позволяющей измерять количество железа и других элементов в породах поверхности Луны.

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Изображение,&nbsp;переданное из космоса, лунным посадочным модулем Peregrine

Японский лунный модуль совершил посадку на Луне 19 января. Через некоторое время специалисты на Земле смогли установить с ним связь. После приземления SLIM Япония стала пятой страной в истории (после США, СССР, Китая и Индии), посадившей аппарат на Луну.

25 января JAXA рассказало, что модуль совершил посадку на поверхности Луны вверх ногами в 55 м к востоку от запланированной точки. Из-за этого солнечные батареи оказались с обратной стороны от Солнца. Специалисты отключили некоторые системы аппарата для экономии электроэнергии.

Сразу после приземления SLIM сделал несколько снимков. На фото попали фрагменты пород, представляющих научный интерес, и каждому камню специалисты дали название.

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Япония Луна космос лунный модуль солнечные батареи
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