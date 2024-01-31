 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Решение суда поставило под угрозу первое место Маска в списке Forbes

Маск может потерять первое место в списке Forbes из-за решения суда в Делавэре
В 2018-м Tesla определила выплату Маску в $55 млрд в виде ее акций. Один из акционеров не согласился с решением и подал в суд, который встал на сторону истца. Без этих средств Маск опустится на 3-ю строчку в рейтинге миллиардеров
Tesla TSLA Купить
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Lukasz Glowala / File Photo / Reuters)

Суд в штате Делавэр постановил отменить выплату бизнесмену Илону Маску в размере более чем $55 млрд в качестве компенсационного пакета от Tesla, сообщает Bloomberg. Агентство называет эти средства самым ценным активом в структуре богатства Маска, без которого он рискует потерять первое место в мировом рейтинге миллиардеров.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска — $204 млрд, без учета пакета Tesla оно составит $149 млрд, и тогда миллиардер будет занимать третью строчку в рейтинге, пропустив вперед президента Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно ($185 млрд) и основателя Amazon Джеффа Безоса ($184 млрд). По данным Forbes, состояние Маска составляет $210 млрд, но и в этом рейтинге при условии вычета $55 млрд он окажется на третьем месте, ниже Арно и Безоса.

В 2018-м Tesla приняла решение о компенсационной выплате Маску, занимавшему пост гендиректора, вместо зарплаты на десятилетний срок в форме акций компании. Предполагалось, что в ходе 12 траншей ему будут передавать ценные бумаги Tesla размером 1% от всего пакета ее акций каждый при достижении компанией определенных целей. Как пишет Business Insider, Tesla достигла всех 12 целей в прошлом году.

Bloomberg сообщил о потере Tesla $94 млрд и худшем старте года для Маска
Бизнес
Фото:Fabio Bensch / Reuters

Иск против Маска подал акционер Tesla Ричард Торнетта, поскольку он счел, что план о компенсационной выплате Маску «выходит за рамки разумного». Акционер утверждал, что Маск повлиял на решение совета директоров о выплате благодаря своим тесным личным отношениям с его членами. Tesla настаивала, что выплата была необходима для сохранения внимания Маска к компании и что акционеры, включая Торнетта, выиграли от руководства миллиардера.

Суд назвал выплату «непостижимой суммой», которая была несправедливой по отношению к акционерам, отмечает Reuters.

Акции Tesla упали после решения суда отменить бонус для Маска на $56 млрд
Инвестиции
Илон Маск

Киберпонедельник на РБК Pro


Скидки до 76% на подписку
и образовательные опции

Купить со скидкой

После решения суда Маск в X (ранее Twitter, который бизнесмен переименовал после приобретения) посоветовал не регистрировать свои компании в Делавэре, а выбрать для этого Неваду и Техас.

Адвоката Торнетта Грег Варалло прокомментировал решение суда словами «хорошего дня хорошим парням».

Акции Tesla после этого решения упали на 3%, указывает Bloomberg.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Президентские акции: какие бумаги держит Владимир Путин

В 2024 году российские компании могут выплатить рекордную сумму дивидендов

Financial Times назвал возможных преемников Залужного

Американцев предупредили о риске «смертельной спирали» в экономике. Что это значит

Боррель сообщил о «соблазнах примирения» с Россией

Новый российский автомобильный бренд: раскрыто название и другие подробности

Эксклюзив: Доходы российских букмекеров резко выросли в 2023 году

Оплату воды без счетчиков в Москве подняли в разы. Как не переплачивать

Илон Маск заявил о вживлении первому человеку нейрочипа в мозг

Как Клинтон поможет Украине попасть в НАТО

Глава ЦРУ признал потерю неоспоримого превосходства
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Илон Маск Tesla Делавэр
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Минюст и SEC проверят Tesla из-за секретного проекта «дома Илона Маска»
Общество
Илон Маск потерял более $18 млрд за день после обвала акций Tesla
Бизнес
Маск потребовал согласовывать с ним лично наем любого сотрудника Tesla
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 96,79 (-0,19) Инвестиции, 30 янв, 17:53 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 89,29 (-0,32) Инвестиции, 30 янв, 17:53
В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном Инвестиции, 10:23
Четырем игрокам НХЛ предъявили обвинения в изнасиловании Спорт, 10:20
Жители Петербурга услышали взрыв ночью Политика, 10:16
Лучший российский новичок сезона забросил победную шайбу в матче НХЛ Спорт, 10:16
Индекс Мосбиржи впервые с 15 января поднялся выше 3200 пунктов Инвестиции, 10:14
Решение суда поставило под угрозу первое место Маска в списке Forbes Бизнес, 10:09
Акции Tesla упали после решения суда отменить бонус для Маска на $56 млрд Инвестиции, 10:08
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
С какими бьюти-процедурами совместим радиочастотный лифтинг РБК и Вирсавия, 10:02
Компании перестали повышать зарплаты. Кому они отдадут ваши деньги Pro, 10:01
Разработчики софта предложили изменить меры поддержки по модели автопрома Технологии и медиа, 10:00
МИД назвал чудовищными слова Борреля о «соблазне примирения» с Россией Политика, 09:57
Появится ли у Boeing и Airbus электрический конкурент — Fast Company Pro, 09:50
ФАС проверит комиссии для застройщиков из-за новых условий по ипотеке Финансы, 09:49
Чем запомнилась карьера Камилы Валиевой Спорт, 09:38