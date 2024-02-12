Маск оценил сообщения о пессимизации интервью Путина в Facebook

Илон Маск (Фото: Kirsty Wigglesworth / Getty Images)

Американский бизнесмен, основатель компании SpaceX Илон Маск назвал проявлением цензуры информацию о том, что Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) не позволяет распространять интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Это безумный уровень цензуры!» — написал Маск в соцсети X, комментируя сообщение малайзийского журналиста Яна Майлза Чона. По словам последнего, Facebook по просьбе Белого дома «существенно ограничил распространение» интервью.

«Марк Цукерберг [владелец Meta], похоже, отдает приоритет поддержанию благоприятных отношений с администрацией [президента США Джо] Байдена, а не установлению истины», — считает Чон. Он отметил, что соцсеть Х, которой владеет Маск, «является более надежным источником новостей».

Интервью Путина Карлсону вышло в ночь на 9 февраля. Беседа длилась около двух часов. За это время президент высказался об отношениях России с НАТО, взрыве на газопроводе «Северный поток», аресте в стране журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и на другие темы.

В Кремле сочли интервью хорошей возможностью, чтобы дать американцам возможность «ознакомиться с нашим мировоззрением». Сам Карлсон объяснял решение встретиться с Путиным тем, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине, а западные СМИ после начала военной операции «не потрудились» взять интервью у российского президента.