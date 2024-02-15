SpaceX Илона Маска сменила прописку со штата Делавэр на Техас

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что у его компании SpaceX сменился штат регистрации: с Делавэра на штат Техас.

«SpaceX сменила свой штат регистрации с Делавэра на Техас», — написал Маск в соцсети X. К сообщению прикреплен документ от канцелярии губернатора Техаса, подтверждающий изменение регистрации SpaceX.

Предприниматель также порекомендовал всем, у кого компании зарегистрированы в Делавэре, «как можно скорее» сменить регистрацию.

Маск задумался о перерегистрации своих компаний после того, как суд в штате Делавэр постановил отменить выплату Маску в размере более чем $55 млрд в качестве компенсационного пакета от его основного актива — автомобильной компании Tesla. В результате акции компании упали, а Маск может лишиться первого места в списке богатейших людей мира.

После этого бизнесмен провел на своей странице в X опрос о том, стоит ли перенести Tesla в Техас. В голосовании приняли участие более 1 млн пользователей: 87,1% выступили за перенос компании в Техас, 12,9% — против.

Ранее 10 февраля компания Маска Neuralink перенесла место регистрации из Делавэра в Неваду. Маск в конце января сообщил о вживлении первому человеку нейрочипа Neuralink в мозг. Продукт называется «Телепатия», благодаря ему можно, «просто подумав», управлять телефоном, компьютером или другим устройством.