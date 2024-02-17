Мишустин поручил создать Национальную базу генетической информации

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минобрнауки до 1 сентября 2025 года разработать и ввести в эксплуатацию Национальную базу генетической информации, соответствующий документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.

Постановление вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Цель создания системы — обеспечение национальной безопасности, охраны жизни и здоровья россиян, а также суверенитета в сфере хранения и использования генетических данных, уточняется в документе.

База должна будет обеспечить обмен информацией, содержащейся в системе, между государственными органами и обладателями генетических данных, которыми могут быть юридические и физические лица, при взаимодействии в генно-инженерной деятельности.

В новой базе должно храниться «многообразие биообразцов» и их классификация. К системе обеспечат доступ для профессиональных сообществ, за работу системы будет нести ответственность НИЦ «Курчатовский институт».

Создать в России базу генетической информации в июне 2020 года поручил президент Владимир Путин. До этого он заявил, что стране нужна программа развития генетических технологий, сопоставимая по масштабу задач с атомным и космическим проектами ХХ века.

В октябре 2021 года вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в национальную базу данных генетической информации войдут научные исследования по приоритетным для России направлениям. Среди них — биобезопасность, технологии для медицины, сельского хозяйства и промышленной микробиологии.